Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ‘nitelikli tarım' projesi kapsamında başlatılan siyez üretimi meyvelerini veriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından buğday dağıtımı yapılarak dört yıl önce üretimine başlanan ve sözleşmeli tarım kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticileri desteklenen siyez buğdayı hasadı Mesudiye ilçesinde başladı.

Buğdayın atası ve DNA'sı bozulmayan besin deposu olarak bilinen siyez buğdayından ekmek üretimi gerçekleştirilerek vatandaşların tüketimine sunulacak.



Üretici ve üretim miktarı her geçen gün artıyor

2019 yılında 11 üretici ile 125 dekar alanda 2 bin 500 kilogram tohum kullanarak yaklaşık 20 bin kilogram siyez buğdayı üretimi gerçekleştirilen Mesudiye ilçesinde 2023 yılında 56 üreticiye dağıtılan ve 1000 dekar alanda 20 bin kilogram tohum kullanılarak yapılan ekim neticesinde bugün yaklaşık 160 bin kilogram siyez buğdayı üretimi gerçekleştirildi.

Verim ve üretim alanı gittikçe yükselen siyez buğdayında 1 dönümden 220 kilo verim alınabiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘sözleşmeli tarım' kapsamında üreticilerden alınacak siyez buğdayı bir kısmı tohumluk olarak ayrılırken bir kısmı da un haline getirerek ekmek üretiminde kullanılacak.



Üreticilerden Başkan Güler'e teşekkür

Mesudiye ilçesine bağlı Karabayır Mahallesinde siyez buğdayı üretimi yapan Cevdet Danacı, verdiği tüm destekler dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti. 2019 yılında siyez ile tanıştıklarını belirten Danacı, o günden bu yana siyez buğdayı ürettiklerini ve güzel verim elde ettiklerini söyledi. Hasat sezonunda çok iyi geçtiğini ifade eden Danacı, üreticilere de siyez buğdayı ekmesi tavsiyesinde bulundu.



DNA'sı bozulmayan tek ürün

DNA'sı bozulmayan özelliği ile günümüzde en çok tercih edilen buğday türlerinden biri olan siyez buğdayından yapılan bulgur, ekmek gibi ürünler antioksidan bakımından son derece zengin bir özelliğe sahip bulunuyor. Bu özelliği nedeni ile hücre yapısının korunmasını ve yaşlanmayı geciktiren siyez ekmeği mineral, vitamin posa ve lif bakımından zengin bir besin deposu olarak biliniyor.