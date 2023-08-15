Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gençlik Spor ve Kültür Festivali çerçevesinde çeşitli spor turnuvalarının yanı sıra tiyatro gösterileri, konserler, çocuk oyunları ve kültür programları ile Ordulular unutulmaz bir yaz geçiriyor. Özellikle plajda yapılan spor dalları ise sporseverler tarafından oldukça ilgi görüyor. Plaj futbolu, voleybolu, hentbolu, güreşi derken şimdi de Ragbi turnuvası gerçekleştirildi.

Çeşitli illerden 130 sporcunun katıldığı turnuva, Altınordu ilçesi Akyazı Sahili'nde yapıldı. Erkek ve kadın kategorisinde kum üzerinde yarışan takımlar kıyasıya rekabet etti. Ordu’da ilk defa düzenlenen Ragbi Turnuvası ile Ordu, tarihinde bir ilki yaşadı.