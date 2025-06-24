Nisan ayında etkili olan zirai donun, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ciddi zarara yol açtığı belirtilirken, yaklaşık bir ay sonra başlayacak hasat öncesinde üreticiler, ellerindeki ürünü korumak için yoğun mesai harcıyor.

"Fındık kaybını önlemek için temizlik şart"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yapılan temizlik çalışmalarının sadece bu sezon için değil, gelecek yılın verimi açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Soydan, “Dökülen fındıkların en iyi şekilde toplanabilmesi için bahçelerin temiz olması gerekiyor. Ayrıca fındıkta görülen külleme hastalığına karşı da bu temizlikler etkili. Toprağa atılan gübrelerin doğrudan fındık köklerine ulaşması açısından da temizlik şart. Bakımsızlık, rekolte üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor” dedi.

Zirai don nedeniyle özellikle 250-300 rakımın üzerindeki bölgelerde fındık miktarının oldukça az olduğunu belirten Soydan, “Alt kesimlerde fındık var, bu nedenle üreticiler kalan ürünü korumak ve değerinde satabilmek için bahçe temizliklerine önem veriyor” diye konuştu.

"Bu yıl az, ama bakım her zaman şart"

Fındık üreticisi Mehmet Soydan ise her yıl olduğu gibi bu yıl da bakım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Fındık bu sene az olsa da bakım yapmazsak seneye daha çok uğraşmamız gerekir. Bu yıl sahil kesimlerinde fındık var, ancak yüksek rakımlı bölgelerde yok denecek kadar az. Hava sıcaklıklarının artmasıyla kokarcalar da görünmeye başladı. Yine de bakımı ihmal etmiyoruz. Çünkü bu iş süreklilik ister” dedi.

Fındık üreticilerinin özverili çalışmaları, her koşulda ürünlerini koruma çabası ve doğaya karşı verdikleri mücadele, Türkiye ekonomisi için stratejik önemdeki bu tarım ürününün geleceği açısından kritik önem taşıyor.