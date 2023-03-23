Yaralı yavru karaca, tedavi altına alındı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaralı halde bulunan karaca yapılan ilk müdahalenin ardından hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Fatsa-Korgan karayolunda yavru karacaya bir aracın çarptığı yönünde ihbar aldı. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, yaşı oldukça küçük olduğu gözlenen yavru karacanın bulunduğu alana ulaştı. Karaca, Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ebru Biçim tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan hastanesine götürüldü.

"Hızlı müdahale için aracımızı gönderdik"

Gelen ihbarı değerlendirerek hızlıca olay yerine ulaştıklarını söyleyen Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ebru Biçim, “Korgan ilçesinde görev yapan öğretmen arkadaşlar, yaralı karacayı görünce hemen beni aradı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile görüştük. Bir yandan yaralı yavru karacaya hızlı müdahalede bulunmak için ekibimizi aracımızla olay yerine gönderdik. Yaralı yavru karacayı vakit kaybetmeden belediyemiz binasına getirerek ilk müdahaleyi yaptık. O sırada da Ordu’dan ambulans gönderimi de sağladık. Yaptığımız ilk müdahalede şokta olduğunu gördük. Arka tarafında pelvis ve femur kısmında kırıklar vardı. Süreç içerisinde Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de yanımıza geldi. Sonrasında hayvan hastanesine doğru hızlı bir şekilde iletimini sağladılar” diye konuştu.