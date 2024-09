Mücadelemizi beraber sürdüreceğiz diyen Milletvekili Şanlıtürk, bu kapsamda önemli toplantılara katıldı ve çeşitli ziyaretlerde de gündemi sıcak tuttu.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş başkanlığındaki heyet ve ilimizin ekonomisine katkı sağlayan fındık ihracatçıları, iş insanları ile birlikte, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen "Kahverengi Kokarcayla Mücadele" temalı toplantıya katılarak önemli istişarelerde bulundu.



Toplantının ardından kısa bir değerlendirme yapan Milletvekili Şanlıtürk; “Tüm fındık paydaşlarımız, siyasi erklerimiz ve değerli hemşerilerimizle birlikte, Kahverengi Kokarca ile mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.



Bu kapsamda bir kez daha tüm hemşerilerimizi fındık sonrası bahçelerini ilaçlama çağrımızı yineliyoruz” dedi.

Toplantının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, beraberinde ki heyetle birlikte Milletvekili Şanlıtürk’ü çalışma ofisinde ziyaret etti.



“KONU FINDIK, KONU KAHVERENGİ KOKARCA”



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şanlıtürk; “Ziyaretleri için, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel müdürümüz Ahmet Güldal, Fındık Daire Başkanımız Taner Sendinç, Ordu Başmüdürümüz Yusuf Akay, Tarım ve Orman İl Müdürümüz Kemal Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum.



Konu fındık, konu Kahverengi Kokarca. Neler yapılması gerektiğini istişare ettik. Her zaman üreticimizin alın teri ve emeğinin daha iyi değerlendirilmesi adına üreticilerimizin yanında olacağız.



Ziyaretleri ve fındık üreticisine verdikleri destek için Genel Müdürümüze ve İl Müdürümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“MÜCADELEMİZİ BERABER SÜRDÜRECEĞİZ”



Yoğun programların ardından Milletvekili Naci Şanlıtürk, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın, Turnasuyu'nda bulunun Fındık alım noktasındaki basın açıklamasına tüm fındık paydaşları ile birlikte katıldı.



Şanlıtürk, burada ise; “Fındık fiyatı ve ödemeler konusunda desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve Sayın Genel Müdürümüze, Kahverengi Kokarca zararlısıyla mücadelede, bizleri ve üreticilerimizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz.



“TMO, HER GEÇEN YIL DAHA DA ÖNEM KAZANIYOR”



Fındıktaki Toprak Mahsulleri Ofisinin regülasyon görevini yerine getirmesi her geçen yıl daha da önem kazanmaktadır. Ödemelerin tam zamanında yani üç hafta içinde yapılmasıyla ilgili de teşekkür ediyoruz. Böylece serbest piyasada fındık fiyatları dengede kalmış olacak.



“KOKARCA İÇİN 3 MİLYON TL KAYNAK AYRILDI”



Ordu iline kokarca ile mücadele için şu ana kadar 3 milyon TL kaynak ayrıldı. Bu kaynağın artırılması için yine bakanlıkla görüşmelerimiz devam ediyor. Ziraat odaları muhtarlar derneği, il müdürlüğü üreticilerimizle birlikte bu konunun üstesinden inşallah geleceğiz.



Yeşil altın fındık ürünümüzün bugününü ve geleceğini kurtarmak için tüm fındık bileşenlerimiz ve en önemlisi alın teri döken kıymetli üreticilerimizle beraber mücadelemizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.