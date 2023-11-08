Boykot milli bir iradedir ve sarsılamaz!

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler İsrailli şirket ile yapılan anlaşmaya dair ortaya atılan iddiaları yalanlayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Üzerimize atılan iftiralara asılsız mesnetsiz iddialara yönelik Ordu Büyükşehir Belediyesi adına mecburi bir açıklama yapmak zorunda kaldık. İsrail’in vahşi saldırları neticesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kitlesel boykot uygulamaları henüz başlamamışken, İsrail menşeili bir firma ile iştirak şirketimiz Ordu Enerji AŞ. arasındaki 150 milyon dolarlık enerji yatırım anlaşması 17 EKİM 2023 tarihinde tarafımızca tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunu yanıltan iftira niteliğindeki haberlere ve söylemlere yer verenler ile hukuk önünde hesaplaşacağız. Hukuki mücadele neticesinde elde edilen tazminatları ise yardım kuruluşları üzerinden Gazze’ye bağışlayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.