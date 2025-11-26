“İslam ülkelerinin ticari dayanışması kritik önem taşıyor”

Bakan Bolat, küresel ticarette tedarik sorunlarının arttığı, büyümenin yavaşladığı ve korumacılık politikalarının yükseldiği bir dönemde İslam ülkelerinin daha güçlü işbirliği içinde olması gerektiğini söyledi.

Bolat, “Bu zorlu süreçte İslam ülkelerinin dayanışma içinde olması ve karşılıklı ticaretlerini artırmaları büyük önem taşımaktadır” dedi.

İslam ülkelerinin Türkiye’nin ticaretindeki payı yüzde 26’ya yükseldi

Türkiye’nin İslam ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini geliştirmeye yönelik politikalarının somut sonuçlar verdiğini belirten Bolat, son 22 yılda önemli bir artış sağlandığını açıkladı.

“İslam ülkelerinin Türkiye’nin toplam ticaretindeki payı yüzde 11’den yüzde 26’ya yükseldi” diyen Bolat, bu artışın uygulanan stratejik adımların karşılığı olduğunu ifade etti.

Helal Expo ve Dünya Helal Zirvesi: “Somut işbirlikleri için eşsiz bir platform”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, zirvenin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) coğrafyasıyla olan bağları güçlendirmek için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

“Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmeliyetçilik” temasıyla düzenlenen zirvenin, helal standartlarını ortak bir dil haline getirmek açısından özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Helal ekonomisi 2024’te 2,3 trilyon dolara ulaştı

Bolat, dünyadaki Müslüman nüfusun 2 milyarı aştığını hatırlatarak helal ekonomisinin hızla büyüdüğünü ifade etti.

“2024 itibarıyla Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmet harcamaları 2,3 trilyon dolara ulaştı. Bu rakamın 2025’te 2,5 trilyon doları aşması, 2028’de ise 3,4 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor” dedi.

Helal gıda sektörü 2028’de 2 trilyon dolara dayanacak

Helal gıda başta olmak üzere helal turizm, giyim, kozmetik, medya ve eczacılık sektörlerinde de güçlü bir büyüme ivmesi beklediklerini belirten Bakan Bolat, helal gıda sektöründe tüketici harcamalarının 2028’e kadar yıllık yüzde 6,2 artarak 2 trilyon dolara ulaşacağını söyledi.

Türkiye’nin helal standartları: 35 ülkeden 219 başvuru

Türkiye’nin helal standartlarının SMIIC standartlarını esas aldığını belirten Bolat, Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK) bu alanda tek yetkili kuruluş olduğunu ifade etti.

Bolat, HAK’ın bugüne kadar 35 ülkeden 219 başvuru aldığını, bunların 120’sinin akreditasyon kararıyla sonuçlandığını açıkladı.