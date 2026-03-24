Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, özellikle yabancı pasaportla Türkiye’ye giriş yapan araç sahiplerinin (oturum izni olanlar hariç) en fazla 90 gün olan yurtta kalma süresini takip edememesi nedeniyle yaşanan sorunların çözülmesi hedefleniyor.

23 Mart itibarıyla erişime açıldı

23 Mart 2026 tarihinde kullanıma sunulan hizmet, Bakanlığın internet sitesindeki e-İşlemler sayfası üzerinden erişilebiliyor. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar:

Araçlarının Türkiye’de kalış süresi ve süre sonu bilgilerini görüntüleyebilecek

Taahhütname işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek

İletişim bilgilerini sisteme girerek e-posta doğrulaması yapabilecek

Süre bitimine yaklaşırken hatırlatma e-postaları alabilecek

Tek noktadan hızlı erişim imkânı

Platform üzerinden ayrıca; yabancı taşıtlara ilişkin güncel duyurular, Taşıt Ön Beyan Uygulaması, sıkça sorulan sorular, taşıt rehberi ile trafik cezaları ve yol, köprü, tünel geçiş ücretlerinin ödeme sayfalarına da hızlı erişim sağlanabilecek.

Yabancı kullanıcılar için de uygun

Hizmetin İngilizce dil seçeneğiyle sunulacağı belirtilirken, uygulamanın yabancı uyruklu araç sahipleri tarafından da rahatlıkla kullanılabileceği ifade edildi.

Bakanlık, dijital altyapıyı güçlendirme çalışmalarıyla hem vatandaşların hem de Türkiye’ye giriş yapan yabancı araç kullanıcılarının işlemlerini kolaylaştırmayı, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmayı ve süre aşımı kaynaklı mağduriyetleri en aza indirmeyi amaçlıyor.