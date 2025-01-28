Dev yatırımın çalışmaları başladı

Çalışmalar kapsamında altyapı çalışmaları olarak 2 bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşenirken, bin 900 metre ana yağmur suyu hattı inşa edilecek. Üstyapı çalışmalarıyla da 10 bin 225 metrekare perdahlı beton kaldırım ve 15 bin metrekare granit kaplama kaldırım yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından, 12 bin metre bordür döşemesi yapılarak 11 bin metrelik sıcak asfalt yol çalışması tamamlanacak. Ayrıca, yolların güvenliği için 6 bin 500 metre uzunluğunda oto korkuluk montajı gerçekleştirilecek.



Alternatif yollar belirlendi

Büyükşehir Belediyesi’nin 320 Milyon TL’lik çalışmalarından sonra Fethiye’de yolların daha güvenli, konforlu olması, çevre düzenlemeleri ile de hem yerel halkın ihtiyaçlarını karşılaması hem de turizme katkı sağlaması hedefleniyor. Ölüdeniz Mahallesi Yol Yapım Sıcak Asfalt Çalışmaları 28 Ocak Salı günü başladı. Çalışmalar boyunca Ölüdeniz’e gidiş, Jandarma Kontrol Noktasına kadar tek yön olarak sağlanacak; dönüşler ise Kayaköy üzerinden sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Süleyman Soydemir, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın ‘Güçlü Kent Muğla’ vizyonu doğrultusunda Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesinde 320 Milyon TL’lik yatırım ile hayata geçireceğimiz yolda çalışmalara başladık. Bu kapsamda Oluklu mevki olarak tabir edilen Patlangıcı Ölüdeniz’e bağlayan 2 bin 600 metrelik yol aksında vatandaşlarımızın ve çalışma alanının güvenliğini sağlamak amacıyla ulaşımı engellemeden tek yön olarak çıkış verdik. Ovacık ve Kayaköy kısmında ise herhangi bir kapatma çalışması yapmıyoruz. Dönüşler Kayaköy üzerinden Fethiye’ye doğru olacaktır. Yatırımımızın şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, güvenli ve keyifli bir ulaşımın parçası olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye ilçesinde hayata geçirecekleri kapsamlı çalışmayla, yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak uygun modern alt ve üstyapı çözümlerini de uygulayacaklarını açıkladı.