Tırsan’ın Adapazarı’nda bulunan Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleşen törene Oğuzhan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Özgür Ayçiçek katıldı.

1970 yılında Celal Kılıç tarafından kurulan, 3. nesilin yönetimde bulunduğu Oğuzhan Grup; 55 yıllık tecrübesi ve uzman ekipleri ile genel kargo, gabari dışı yükler ve hafriyat taşımacılığı alanında hizmet veriyor.

“Araçlarımız yolda, biz işimizin başında rahatız”

Gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan Oğuzhan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç şu ifadelerde bulundu: “1970 yılından bu yana lojistik sektörünün içerisindeyiz. 1 kamyon ile başlayan yolculuk bugün yüzlerce çekici ve treylere ulaşmış durumda. Gelişen teknolojiye uygun çözümler sunarak sorunsuz, zamanında ve güvenli bir taşıma hizmeti vererek yüksek müşteri memnuniyeti ile işimize devam ediyoruz.”

Kılıç, Tırsan ile olan iş birliklerinin operasyonlarına olan etkisinin altını şu sözlerle çizdi: “Bugün teslim aldığımız 50 adet Tırsan araç ile daha da güçleniyoruz. Sahadan gelen bir ekip olarak araç satın almaktan öte uzun vadeli bir çözüm ortağı ile çalışmanın önemini biliyoruz. Bu yatırımda da Tırsan dememizin temelinde araçların kalitesi ve güvenilirliğinin yanı sıra servis, bakım, yedek parça gibi satış sonrası süreçlerde Tırsan’ın gösterdiği hassasiyet oldu. Çekicilerimiz ve Tırsan treylerleri arasındaki uyumdan çok memnunuz. Uzun yol performansı, yol tutuşu ve sağlamlığı ile ikisi de beklentimin üzerinde. Tırsan, kalitesiyle işimizi kolaylaştırıyor; araçla birlikte verimli ve sorunsuz bir taşıma deneyimi sunuyor. Hem güvenli hem de kazandıran bir çözüm arayanlar için ideal bir ikili. Tırsan ile araçlarımız yolda, biz de işimizin başında rahat oluyoruz. Herkese hayırlı olsun.”

Şerafettin Kılıç’tan sonra sözü alan Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Özgür Ayçiçek ise “Şerafettin Bey ve tüm Oğuzhan Grup ailesine, ekibine teşekkür ediyorum. İş birliğimizin giderek güçleneceğini ve uzun yıllar devam etmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Tırsan, Ar-Ge alt yapısı, test merkezi, uzman mühendis kadroları ve yatırımları ile sektöre güç katacak, müşterilerimizin rekabetçiliğini artıracak ürünleri geliştirmeye sürekli devam ediyor. Bugün teslimatını yaptığımız Tenteli Perdeli Multi-Ride araçlarımız da yetkinliğimizin en iyi örneklerinden. Midilli ve yarı midilli çekiciler ile tam uyum ile eşleşen, çekici ayırt etmeyen, operasyonlarda esneklik ve verimliliği en üst seviyeye çıkaran bir aracımızdır. Oğuzhan Grup da filosundaki farklı çekiciler ile kolaylıkla eşleyerek, filo yönetiminde büyük kolaylık sağlıyor. Her iki taraf için de hayırlı olsun, teşekkür ediyoruz” dedi.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi-Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür.