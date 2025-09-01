Okulun Baklava Sanatları Merkezi (BSM)’nde eğitim alan yaklaşık 20 kız öğrenci, kilogramı 650 ile 850 TL arasında satılan baklavaları büyük bir özenle hazırlıyor. Kız öğrenciler, hamur açmaktan tepsiye dizmeye, Antep fıstığı ve tereyağı ekmekten baklavayı fırına vermeye kadar tüm aşamaları uygulamalı olarak öğreniyor. Fırından çıkan baklavalar ise önceden hazırlanan şerbetle buluşturularak satışa sunuluyor.

Gaziantep’in gastronomi alanında UNESCO tarafından tanınan bir şehir olduğunu hatırlatan okul müdürü Ökkeş Kalender, “Okulumuzda açtığımız Baklava Sanatları Merkezi, kız öğrencilerin baklava üretimini öğrenmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamaları için kuruldu. Ürünlerimizde kesinlikle koruyucu ya da katkı maddesi kullanmıyoruz. Birinci sınıf Antep fıstığı ve sadeyağ ile doğal baklava üretiyoruz” dedi.

Kalender, baklavanın uygun fiyatının da yoğun talebe neden olduğunu belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda kurulan döner sermayelerin amacı, öğrencilerin meslek öğrenmesi ve aile ekonomilerine katkı sağlamaktır. Burada üretilen baklavadan elde edilen kazanç, öğrencilerimize maaş olarak ödeniyor. Fiyatlarımız piyasa koşullarının altında, ancak kaliteden ödün vermiyoruz” ifadelerini kullandı.

BSM’de eğitim gören öğrencilerden Rabia Dağdeviren, üç yıldır baklava üretimi üzerine eğitim aldığını belirterek, “Burada baklava yapımının tüm aşamalarını öğreniyorum. Bu mesleği ilerletip, gelecekte kendi işletmemi açmak istiyorum. Hem Antep fıstığını hem de baklavayı öğrenmek çok değerli bir deneyim” dedi.

Vatandaşlar da okulda üretilen baklavayı hem lezzeti hem de fiyatı nedeniyle tercih ediyor. Mehmet Mayda isimli bir vatandaş, “Baklavanın doğal olduğunu duydum ve fiyatını çok uygun buldum. Genellikle baklava işletmelerinde kilosu 1.400–1.600 TL arasında satılıyor. Buradaki baklava kalite ve lezzet olarak onlardan geri kalmıyor” şeklinde konuştu.