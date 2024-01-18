Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencileri tarafından ahşap ürünlerden tasarlanan ürünler, hem öğrencilerin hem de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Kereste Endüstrisi ve Mobilya Endüstrisi dersleri çerçevesinde tasarladıkları ürünler sergilendi. Öğrenciler, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Tor danışmanlığında ve Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin destekleriyle gerçekleştirdikleri projelerini sergileyerek katılımcılara tanıttı. Öğrenciler, ahşap ve ahşap esaslı kompozit malzemeler hakkında detaylı bilgi edinerek, bu malzemelerden elde edilebilecek ürünlerin montajını ve üst yüzey işlemlerini pratiğe döktüler.

Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Akkuzu ve fakülte öğretim üyelerinin katılımıyla serginin açılışı gerçekleştirildi. Dekan Akkuzu, öğrenci ürünlerini inceleyerek özellikle çocuklar için tasarlanan ürünlerde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Sergiye katılanlara teşekkürlerini ileten Dekan Akkuzu, Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne, öğrencilere sağladığı destekten dolayı da ayrıca teşekkür etti.

Sergi, öğrencilerin elde ettiği bilgi ve becerileri paylaşma, öğrenme ve öğretme sürecine katkı sağlamasında önemli bir etkinlik oldu.