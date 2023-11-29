Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2023 yılı için Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini eylül ayındaki tahmini olan yüzde 4.3'ten yüzde 4.5'e yükseltirken, küresel ekonomik büyüme tahminini ise yüzde 3'ten yüzde 2.9 seviyesine düşürdü.

OECD bugün yayımladığı Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisi için 2024'teki büyüme tahminini 2.6'dan yüzde 2.9'a yükseltirken, küresel ekonomi için 2024 büyüme tahminini de yüzde 2.7'de sabit tuttu.

OECD Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3.2 büyümesini beklerken, küresel ekonominin 2025'te yüzde 3 büyümesini öngörüyor.

OECD, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası'nın (TCMB) enflasyon görünümünde önemli bir iyileşme sağlanana kadar para politikasını gerektiği kadar sıkılaştırmaya kararlı olması nedeniyle faizlerin daha da artmasını bekliyor.

OECD, küresel ekonomideki büyümenin önümüzdeki yıl hafif ivme kaybedeceğini ancak yüksek borç seviyeleri ve faizlere yönelik belirsizliğe rağmen sert iniş riskinin azaldığını açıkladı.