MYK toplantısı saat 19.00'da başlayıp yaklaşık 2,5 saat sürerken, CHP lideri Özel, sosyal medya hesaplarından da bir açıklama yayımladı.

"Şeffaflık Esas Olmalı"

CHP Genel Başkanı Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkemizin tüm sorunlarının demokratik yollardan çözülmesi konusunda tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Kürt meselesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak ve şeffaflıkla ele alınması yönündeki tavrımızı koruyoruz. Demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış için şehit ailelerinin, gazilerimizin ve bütün mağdurların görüşlerinin öncelendiği bir çözüm önemlidir."

"Güven Ortamı Şart"

Terör örgütünün silah bırakma çağrısının dikkate değer olduğunu belirten Özel, "Bu çağrının gerekliliklerinin, muhatapları tarafından yerine getirilmesini ve on binlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün kalıcı olarak son bulmasını temenni ediyoruz." dedi.

Ancak, yalnızca temennilerle bir sonuca ulaşılamayacağını vurgulayan CHP lideri, "Sorunlar, güven ortamı tesis edilerek ve somut adımlarla çözülür. Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümü, iç barışın sağlanmasıyla mümkün olabilir. Bu ise ancak hukuk devleti ilkelerine uymakla, adalet ve eşitlikle gerçekleştirilebilir."

"CHP, Barış ve Demokrasi Taleplerinin İstismar Edilmesine İzin Vermeyecek"

CHP lideri, partisinin barış ve demokrasi taleplerinin hiçbir makam, mevki ve aktör tarafından kendi siyasi hedefleri doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyeceğini açıklayarak, "Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesi doğrultusunda, her zaman barış ve demokrasi çabalarının yanında; savaşın, terörün, çatışmanın ve otokrasinin karşısındayız." ifadelerini kullandı.