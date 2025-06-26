Oto elektrik atölyesinde araç tamirinden muhasebeye, müşteri ilişkilerinden malzeme teminine kadar hemen her işe koşan Şengül, aynı zamanda bir anne olarak bebeğini büyütmenin sorumluluğunu da başarıyla taşıyor.

25 yıldır oto elektrikçilik yapan Yılmaz Şengül’ün en büyük destekçisi olan eşi Nurten Şengül, yıllar içinde işin tüm dinamiklerine hâkim olmuş durumda. "İşin sadece teknik kısmı değil, aynı zamanda müşteri memnuniyeti, düzen, temizlik ve organizasyon da çok önemli. Hepsi bir bütün. Eşimle iş bölümü yaparak zorlukların üstesinden geliyoruz," diyen Şengül, kadınların sanayide daha görünür olması gerektiğini vurguluyor.

"Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir" diyen Şengül, çevresinden de olumlu geri dönüşler aldığını belirtiyor. “Başlarda bazı müşteriler şaşırıyordu ama artık hem saygı duyuyorlar hem de destekliyorlar. Kadınlar olarak sanayide de, her alanda da var olabiliriz,” ifadeleriyle cesaret veren bir duruş sergiliyor.

Eşinin desteğinin sadece iş değil, hayat ortağı olarak da çok kıymetli olduğunu dile getiren Yılmaz Şengül ise, “Nurten olmasaydı birçok şey eksik kalırdı. Hem işimizi kolaylaştırıyor hem de atölyeye bambaşka bir hava katıyor,” sözleriyle takdirini dile getiriyor.

Sanayiye aracını bakım için getiren ve Almanya’dan Türkiye’ye izne gelen Hayriye Kökçam da, “İlk başta bir kadının sanayide çalışmasına şaşırdım. Ama gördüm ki çok başarılı. Böyle örneklerin çoğalması lazım. Kadınların her işte yer alabileceğini bir kez daha gördük,” diyerek düşüncelerini paylaştı.

Nurten Şengül’ün hikayesi, kadınların sadece geleneksel alanlarda değil, erkek egemen sektörlerde de başarılı olabileceğini gözler önüne seriyor. Hem elinin emeğiyle üreten hem de evladını büyüten Şengül, Zonguldak’tan Türkiye’ye ilham veriyor.