İBB’de memur olarak görev yapan tutuksuz sanık Özgür Türkmen, kamerayı yalnızca bir kez bantladığını ve bunu kasıtlı olarak yapmadığını söyledi.

Duruşmada İBB’de şoför olarak görev yapan tutuksuz sanık Emre Manav da savunma yaptı. Manav, görev tanımının memur personeli görev yerlerine götürmek ve iş bitiminde evlerine bırakmak olduğunu belirterek, olay günü Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu otele gittiklerini anlattı.

İmamoğlu’nun kıyafetlerini almak amacıyla kendisine telefon edildiğini belirten Manav, otele çıktıktan sonra kıyafetleri yukarıya götürdüğünü ve kısa süre sonra tekrar aracına döndüğünü ifade etti.

Manav, savunmasında, “Başkan Bey’in küçük bir yemeği vardı, onu gördüm. Bir de lavaboyu kullandığını gördüm. Sonrasında tekrar araç yerine geri döndüm. Konuyla alakalı bütün durumum budur” diyerek beraatini talep etti.

“Suç delillerini gizleme lüksüm yok”

Duruşmada daha sonra Özgür Türkmen’in savunmasına geçildi. Türkmen, İmamoğlu’nun gittiği otelde güvenlik kameralarının bantlanmasına ilişkin suçlamayı kabul etmedi.

KPSS ile memur olduğunu ve geçimini memur maaşıyla sağladığını belirten Türkmen, kendisine yöneltilen “suç delillerini gizleme veya değiştirme” suçlamasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Türkmen, görev yaptığı makam ve statüsü nedeniyle böyle bir eylem içerisinde olmasının söz konusu olmadığını belirterek, otelin giriş ve çıkış görüntülerinin incelenmesi halinde İmamoğlu’nun otele yalnız girdiğinin ve yaklaşık 15 dakika kaldığının tespit edilebileceğini ileri sürdü.

Savcıdan kamera bantlama sorusu

Duruşma savcısının, “Bu kamera bantlama işini sık sık yapar mısınız?” sorusu üzerine Türkmen, işlemi yalnızca bir kez gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkmen, “Yok, bir kere bantlama yaptım. Onda da kasti değil, kasıtsız” ifadelerini kullandı.

Savcının, kamera bantlama işlemi için herhangi bir kişiden talimat alıp almadığını sorması üzerine ise Türkmen, kendisine bu yönde talimat verilmediğini belirtti.

2022 yılının Aralık ayında göreve başladığını ifade eden Türkmen, göreve geldiğinde kamera bantlama uygulamasının ekip içerisinde zaten yapıldığını savundu.

“Görüntülerin medyaya servis edilmesi nedeniyle uygulama başladı”

Türkmen, söz konusu uygulamanın daha önce İmamoğlu’na ait görüntülerin medyaya servis edilmesi nedeniyle ekip tarafından başlatıldığını iddia etti.

İmamoğlu’nun farklı program ve ziyaretlerde kıyafet değiştirmesinin zaman içerisinde rutin hale geldiğini savunan Türkmen, bunun ekip içerisinde tüm projelerde uygulanan standart bir yöntem olduğunu öne sürdü.

Dava kapsamında İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede çok sayıda suçlama yöneltilirken, yargılama kapsamında sanıkların savunmaları alınmaya devam ediyor.