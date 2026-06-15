Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, Oslo Bölge Mahkemesi tarafından iki tecavüz suçundan suçlu bulunarak dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Norveç kraliyet ailesini de yakından ilgilendiren ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran davada karar açıklandı. Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby'nin 4 cinsel saldırıyla suçlandığı davada 128 sayfalık gerekçeli karar açıklandı. Oslo Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmayı yürüten üç hakimden Jon Sverdrup Efjestad, Hoiby'nin 2018'de Kraliyet Veliaht Prensinin Skaugum'daki arazisinde ve 2024'te Oslo'da olmak üzere iki kadına tecavüz ettiğine hükmetti. Mahkeme Marius Borg Hoiby'e 4 yıl hapis cezası verdi. Hoiby ayrıca, kötü muamele ve dikkatsiz davranış gibi çeşitli suçlardan da mahkum edildi. Mahkeme, Marius Borg Hoiby'nin 4 kadına toplam 640 bin Norveç kronu (yaklaşık 57 bin euro) tazminat ödemesine de hükmetti. Veliaht prensesinin oğlu, iki suçlamadan ise beraat etti.

'Kurbanlar ya baygındı ya da uyuyordu'

Savcılık, bazı olayların kurbanların ya baygın ya da uyuyor olduğu sırada gerçekleştiğini belirtirken, mahkeme de mağdurların direnemeyecek durumda olduğunu kabul etti. Savunma avukatları ise kadınların rızası olduğunu iddia etti.

Hoiby, açıklanmayan sağlık nedenleriyle karar duruşmasına video bağlantısı yoluyla katıldı.

Mette-Marit, Hoiby 4 yaşındayken Veliaht Prens Haakon ile evlenmişti

Marius Borg Hoiby resmi bir kraliyet üyesi olmasa da dava, Norveç kraliyet ailesi üzerine gölge düşürdü. Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Hoiby 4 yaşındayken Veliaht Prens Haakon ile evlenmişti. Akciğer fibrozisi olarak bilinen ciddi bir hastalıkla mücadele eden Mette-Marit, yakın zamanda akciğer nakli listesine alınmıştı.

Kraliyet Sarayı kararla ilgili yorum yapmayacağını açıkladı.