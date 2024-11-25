Nissan Türkiye Satış Planlama Müdürü olarak görevini sürdüren Yiğit Boztürk, 18 Kasım 2024 tarihinden itibaren Nissan Türkiye Satış Direktörü olarak atandı.

Satış sonrası ve garanti alanlarında da uzmanlığı bulunan Boztürk 14 yıllık sektör tecrübesiyle otomotiv sektörünün pek çok alanında görev aldı. Son olarak Nissan Türkiye Satış Planlama Müdürü olarak görev yapan Boztürk, güçlü sektör bilgisiyle Nissan Türkiye satışlarına katma değer sağlamaya devam edecek.

Nissan Türkiye Satış Departmanı’nın yönetimsel tüm sürecinden sorumlu olan Boztürk, Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem’e raporlayacak.

Makine Mühendisi olan Yiğit Boztürk, Southern Poliytech State University’de yine bu alanda yüksek lisans derecesini tamamladı. Boztürk, evli ve bir çocuk babasıdır.