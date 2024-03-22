"Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Genel Müdürlüğü" görevlerini birlikte yürütecek olan Abi Ghanem, Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı Mayra González Velasco'ya bağlı olarak çalışacak ve ailesiyle birlikte İstanbul'da ikamet etmeye devam edecektir.

Charbel Abi Ghanem hakkında

2003 yılında Notre Dame Üniversitesi (Lübnan) Reklam ve Pazarlama bölümünden mezun olan Charbel Abi Ghanem, pazarlama alanında yüksek lisans eğitimi ve ardından Madrid, IE Business School’dan MBA derecesine sahiptir. İş hayatına 1999 yılında başlayan Charbel Abi Ghanem, 2012 yılında göreve başladığı Nissan Motor Corporation çatısı altında global satış ve iş geliştirme alanında önemli görevler üstlenmiştir. Daha önce Nissan Kuzey Amerika’da satış operasyon yöneticiliğinde, Nissan Avrupa’da ise pazarlama ve tüketici deneyimi alanlarında ve Nissan Belçika Genel Müdürü olarak görev almıştır.

Ghanem evli ve iki çocuk babasıdır.