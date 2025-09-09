Bolu'da yaşayan ve kentte uzun süredir DJ'lik yaparak çok sayıda konser veren Elif Özcan, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen törenle nişanlandı. Ailesi ve sevenleriyle en mutlu günlerinden birini yaşayan Özcan, iki gün sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Genç yaşta gelen ölüm haberi Özcan ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Genç kadının cenazesi, Alıçören köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi.