Bu karar, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler doğrultusunda alındı. Yeni düzenlemeye göre, yurt dışından kargo ile gümrüksüz alışveriş sınırı 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürüldü. Bu, 30 Euro’nun üzerindeki yurt dışı alışverişlerinin gümrüğe takılacağı ve ithalat işlemlerine tabi olacağı anlamına geliyor.

Nike'ın web sitesinden yapılan açıklama ise şöyle;

"Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye’deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye’den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız" açıklamasında bulunuldu.