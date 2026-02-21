Bakan Uraloğlu, proje kapsamında yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda üç ayrı tüp tünel inşa edileceğini belirterek, “19,5 kilometre uzunluğunda bir demiryolu tüneli ile 19,2 kilometre uzunluğunda iki adet gidiş-geliş otoyol tüneli yapıyoruz. Proje için 1,55 milyar euro tutarında yurt dışı kredi finansmanı sağladık. Yer teslimini tamamladık, kazı ve inşa çalışmalarına başladık” dedi.

2030’da tamamlanacak

2030 yılında hizmete alınması planlanan proje, Güneydoğu Anadolu’yu doğrudan İskenderun Körfezi ve bölgedeki limanlara bağlayacak. Gaziantep başta olmak üzere Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’in sanayi üretiminin denize daha kısa sürede ulaşması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla:

Gaziantep–İskenderun arasındaki mesafe yaklaşık 200 kilometre kısalacak

Dörtyol–Hassa hattı 78,8 km’den 25,4 km’ye düşecek

Kilis–Osmaniye–İskenderun güzergâhında 38,3 kilometre kısalma sağlanacak

Toplamda mevcut güzergâhlarda yaklaşık 157 kilometrelik mesafe avantajı elde edilecek

Yıllık 16,3 milyon yolcu, 10 milyon ton yük kapasitesi

Demiryolu entegrasyonuyla birlikte hattın yıllık 16,3 milyon yolcu ve yaklaşık 10 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşması planlanıyor. Karayolu trafiğinin önemli bölümünün demiryoluna kaydırılmasıyla lojistik maliyetlerin düşmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması öngörülüyor.

Bakan Uraloğlu, projenin sadece bir ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayarak, “İskenderun Limanı’nı Güneydoğu Anadolu’nun ve komşu ülkelerin vazgeçilmez çıkış kapısı haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Lojistik üs Hassa’da şekillenecek

İskenderun Körfezi’ndeki mevcut ve planlanan limanların depolama alanı ihtiyacının, Hassa Bölgesi’nde oluşturulacak yeni lojistik alanlarla karşılanacağı belirtildi. Böylece Irak ve Suriye ile ticarette limanların etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Ayrıca projeyle birlikte bölge ulaşım altyapısının depreme dayanıklı şekilde inşa edileceği, afet durumlarında kesintisiz erişimin sağlanacağı kaydedildi.

Doğuş İnşaat–Eze İnşaat ortak girişimi tarafından üstlenilen Amanos Tüneli’nin tamamlanmasıyla, İskenderun limanlarının iş hacminin katlanarak artması ve bölgesel kalkınmaya güçlü katkı sunması bekleniyor.