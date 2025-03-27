Negmar olarak, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve gelenekselleştirdiğimiz bu hizmeti her yıl gerçekleştiriyoruz. Şehit yakınları ve gazilerimize ücretsiz geçiş hizmetimizle, onlara olan desteğimizi sürdürüyoruz.

Negmar, 7/24 boyunca sizlere kesintisiz hizmet sunuyor. Eskihisar ve Yalova-Tavşanlı güzergahında düzenlediğimiz seferlerle, siz değerli yolcularımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz.

Negmar, sadece ulaşım firması değil; aynı zamanda topluma değer katan, güvenli ve konforlu yolculuk sunan bir markadır. Eğitime, spora yaptığı yatırımlarıyla bölge halkına katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Bir Ramazan da daha, siz değerli yolcularımızla paylaşmanın, birlik olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.