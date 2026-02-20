WhatsApp kullanıcılarının geri bildirimlerini dikkate alan Meta, gruplarda geçmiş mesajların yeni katılan kişilerle paylaşılabilmesini sağlayan bir özelliği devreye aldı. Daha önce, gruba yeni katılan bir kişi, gruptaki geçmiş yazışmaları göremiyordu. Ancak güncellemeyle birlikte, gruba katılan yeni üyeler, geçmişteki son mesajları görebilecek.

Yeni özelliğin çalışma şekli, mevcut bir kullanıcının müdahalesine bağlı. Yani, gruptaki mevcut bir kullanıcı, gruba yeni katılan kişiye geçmiş mesajları gösterebilecek. Bu sayede, özellikle önemli tartışmalar ve bilgi paylaşımları daha hızlı ve şeffaf bir şekilde iletilebilecek.

Görünebilecek mesaj sayısı ise sınırlı: Yeni katılımcılar, en son 25 ile 100 mesaj arasında geçmiş konuşmaları görebilecek. Meta ayrıca, bu mesajların tıpkı WhatsApp’taki diğer mesajlar gibi uçtan uca şifreli olduğunu vurguladı.

WhatsApp’ın duyurusunda yer alan ifadelere göre, bu özellik sayesinde kullanıcılar, ekran görüntüsü almaya veya gereksiz mesaj iletmeye gerek kalmadan, konuşmaların akışını daha hızlı ve özel bir şekilde sürdürebilecek.