Vodafone Vakfı, ünlü hayvan aktivisti ve "Hayat Tamircisi" proje yöneticisi Hasan Kızıl ile engelli hayvanlar için projeler üretmeye devam ediyor. Hasan Kızıl'ın rehberliğinde Vodafone Plaza'da düzenlenen kazak ve yürüteç atölyelerine 45 Vodafone Gönüllüsü katıldı. Kazak atölyesinde, kullanılmayan kazaklardan kedi ve köpekler için toplam 14 yatak yapılırken; bu yataklar için 90'a yakın kazak toplandı. Yürüteç atölyesinde, 15 engelli hayvan için geri dönüştürülebilir malzemelerden yürüteçler yapıldı. Vodafone Gönüllüleri'nin Hasan Kızıl liderliğinde bugüne kadar ürettiği yürüteç sayısı 75 oldu.



Atölyelerde üretilen yataklar barınaklara bağışlanacak. Yürüteçler ise Vodafone Vakfı Instagram sayfasından engelli hayvanlar için yapılan çağrıya başvuru yapmış kişilere iletilecek.



Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: "Vodafone Vakfı olarak, teknolojiyle insanları birbirine bağlarken hayvanları da unutmuyoruz. Bir kez daha patili dostlarımız için el ele verdik ve gönüllülerimizle birlikte ‘Hayat Tamircisi' Hasan Kızıl'ın liderliğinde yürüteç ve kazak atölyeleri düzenledik. Patili dostlarımız özgürce koşsun diye yürüteçler, sıcacık uyusunlar diye kazaklardan yataklar yaptık. Amacımız, daha fazla hayvanın hayatına dokunmak. Vodafone Gönüllüleri ile patili dostlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz."



Hasan Kızıl ise şöyle konuştu: "Tam 12 yıldır Hayat Tamircisi olarak 7 binden fazla hayata dokundum. Vodafone Vakfı gönüllüleriyle aynı yolda yürümek, bu iyiliği birlikte büyütmek benim için tarifsiz bir mutluluk. Çünkü Hayat Tamirciliğinin bir okulu yok; hayata gerçekten dokunduğunda, hayatın değerini öğreniyorsun. İşte bu yüzden Vodafone Vakfı gönüllüleriyle buluşuyoruz: iyiliği çoğaltmak, sevgiyi büyütmek ve umudu yaymak için."