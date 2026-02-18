Videoda; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası operasyonlardaki etkinliği, kriz bölgelerindeki görevleri ve ittifak içindeki stratejik önemi ön plana çıkarıldı. Türkiye’nin yalnızca askeri gücüyle değil, aynı zamanda diplomatik tecrübesi ve kriz yönetim kabiliyetiyle de NATO’nun caydırıcılık kapasitesine önemli katkı sağladığı mesajı verildi.

“Stratejik konum, güçlü ordu, kritik rol”

Paylaşımda Türkiye’nin jeopolitik konumuna dikkat çekilerek, terörle mücadele, bölgesel güvenliğin korunması ve ittifakın güney kanadının savunulmasında üstlendiği kritik rol vurgulandı. Türkiye’nin NATO içinde caydırıcılığın sağlanmasında kilit aktörlerden biri olduğunun altı çizildi.

Erdoğan liderliğinde 2030 vizyonu mesajı

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki atılımlarına, gelişen savunma teknolojilerine ve siber güvenlik kapasitesine dikkat çekildi. Türkiye’nin yeni nesil tehditlere karşı geliştirdiği yetkinliklerle NATO’nun 2030 vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.

Görsellerle desteklenen videoda, Türkiye’nin ittifak içindeki sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirdiği ve ortak güvenliğin güçlendirilmesi için aktif rol üstlendiği güçlü bir şekilde yansıtıldı.

Sosyal medyada kısa sürede yoğun etkileşim alan paylaşım, Türkiye’nin NATO’daki 74 yıllık serüvenini ve savunma alanındaki yükselişini bir kez daha gündeme taşıdı.