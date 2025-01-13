Güvenilir lider Tırsan, teslimatlarına son sürat devam ediyor. Tırsan’ın Adapazarı Mega kampüsünde gerçekleştirilen teslimat töreninde, uluslararası taşımacılıkta uzman Mutlular Transport’a 360 adet yeni Tırsan treyler teslim edildi. Teslim edilen 250 adet T.SCS MR, 60 adet T.SHG L ve 50 adet K.SWAU C+ model treyler, Tırsan’ın intermodal taşımacılığa yönelik yenilikçi ürün gamının en seçkin modelleri arasında yer alıyor. Bu teslimatla birlikte Mutlular Transport’un filosundaki Tırsan araç sayısı 650’ye ulaştı.

Teslimat, Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, törene Mutlular Transport’u temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Mutluhan Akan katıldı. Teslimat, Mutlular Transport’un intermodal taşımacılıkta güçlü konumunu pekiştirirken kapasitesini artırma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

1997 yılında Iğdır’da kurulan ve merkezi İstanbul’da bulunan Mutlular Transport, Portekiz’den Çin’e, Finlandiya’dan BAE’ye uzanan geniş bir coğrafyada intermodal taşımacılık ağıyla dikkat çekiyor. Otomotiv, gıda, tekstil, inşaat ve tarım gibi çeşitli sektörlerde taşımacılık hizmetleri sunan şirket, modern ve güçlü filosuyla müşterilerine güvenilir ve hızlı lojistik çözümler sağlıyor.

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, teslimat töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Mutlular Transport ile yıllardır süren güçlü iş birliğimiz, karşılıklı güvenin göstergesidir. Tırsan intermodal ürün kategorisinde rakipsizdir. Avrupa’nın test kapasitesi olarak zirvesinde olan Ar-Ge Merkezlerimizde lider ekiplerimizin geliştirdiği intermodal çözümleri Avrupa İnovasyon ödüllerinde hem şasi hem de gövde kategorisinde 2 ödül almıştır. Aynı zamanda Avrupa’nın en hafif araçlarıdır. Mutlular bu yatırımıyla tam performans sağlayacaklardır. Mutlular ile olan iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğini temenni ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum.”

Tırsan Araçları Çeşitli ve Zorlu Taşımacılıkta, En uygun Lojistik Çözümleri Sunuyor

Mutlular Transport Yönetim Kurulu Üyesi Mutluhan Akan, teslimat töreninde yaptığı konuşmada sürdürülebilir büyüme hedeflerine ve Tırsan’ın verimlilik sağlayan yenilikçi araçlarının stratejik önemine vurgu yaptı:

"Mutlular Transport olarak lojistik sektöründe sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Intermodal taşımacılığa yönelik bu yeni araç yatırımımız, Avrupa’dan Çin’e, Balkanlar’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne uzanan geniş operasyon ağımızda filomuzu daha da güçlendirecek. Yerli üretim gücü ve üstün mühendislik çözümleriyle Tırsan, büyüme yolculuğumuzda güçlü iş ortağımız olmaya devam ediyor. Tırsan araçları, hem Avrupa, hem Asya, hem de Orta Doğu’da çeşitli ve zorlu taşıma gereksinimlerine en uygun lojistik hizmetler sunmamızı sağlıyor.

Filomuza eklenen Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride (T.SCS MR), farklı çekici türleriyle uyumlu özel süspansiyon sistemi sayesinde operasyonlarımızda esneklik sağlarken, tren yükleme özelliği hızlı yükleme ve boşaltma avantajı sunuyor. Ayrıca, Tırsan Konteyner Şasi (T.SHG L), ödüllü oktagon şasi yapısıyla 40/45 ft HC konteyner taşımacılığında hafiflik ve yüksek taşıma kapasitesini bir araya getiriyor. Kässbohrer Perdeli Swap Body (K.SWAU C+) ise intermodal taşımacılığın zorlu operasyonları için geliştirilmiş dayanıklı ve güvenli bir çözüm olarak filomuzda yerini aldı. Tam verimlilik sağlayan Tırsan araçlarıyla, müşterilerimize en etkili lojistik çözümler sunmayı sürdüreceğiz.”