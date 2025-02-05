Çamkıran’ın şarkısı "Wine Me Dine Me," sözleriyle büyük tepki topladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkı ve video içeriğinin kadınları aşağılayıcı ifadeler taşıdığı ve genel ahlakı ihlal ettiği gerekçesiyle harekete geçti. Bakanlık, içeriğin gençlerin ve çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebileceğini ve toplum yapısını bozabileceğini belirtti.

Bu tepkilerin ardından Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, şarkıya erişim engeli kararı aldı. Turabi, şarkısının sözlerini değiştirerek yeni bir versiyon yayınladı. "Kiss Me, Hug Me" adıyla çıkan yeni şarkısında, önceki tepkileri yaratan ifadeleri sansürledi.

Ancak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şarkı ve video içeriğindeki 'müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma başlatırken, Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkardı.