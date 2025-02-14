Bu yeni kampanya, şirketin lojistikte dönüşüm yaratma hedeflerini vurgularken, sektördeki yenilikçi ve ileri görüşlü duruşunu da gözler önüne seriyor.

Murat Lojistik, global lojistik dünyasında sürdürülebilir, hızlı ve verimli taşımacılığı destekleyen yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor. Yeni CGI reklam filmi, şirketin ileri teknolojiye olan bağlılığını ve lojistiğin geleceğine dair yenilikçi bakış açısını ve hizmet ağının büyüklüğünü çarpıcı görsellerle anlatıyor. Sanal ve gerçek dünyayı birleştiren bu kampanya, Murat Lojistik’in dijitalleşme odaklı büyüme stratejisini ve sektördeki öncü konumunu güçlendirme hedefini temsil ediyor.

Geleceğe Dijital Bir Bakış: CGI Teknolojisi ile Lojistik Anlayışı Yeniden Şekilleniyor

Murat Lojistik’in yeni reklam filmi, CGI teknolojisi sayesinde lojistiğin geleceğine dair etkileyici bir görsel yolculuk sunuyor. Filmde, Murat Lojistiğin kapsayıcı büyüklüğü ve 65 yılda nasıl lojistik devi haline geldiği gözler önüne seriliyor.

“Bu kampanya, lojistiğin yalnızca bir taşıma süreci olmadığını, aynı zamanda veri, teknoloji ve sürdürülebilir çözümlerle şekillenen bir ekosistem olduğunu anlatıyor” diyen Murat Lojistik CEO’su Elif Sude Yüksel, “CGI teknolojisi sayesinde, lojistik süreçlerin gelecekte nasıl dönüşeceğini ve Murat Lojistik olarak bu değişimin öncüsü olacağımızı anlatan çarpıcı bir görsel dünya yarattık” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Odaklı Bir Strateji

Murat Lojistik, 2025 ve sonrası için belirlediği dijital dönüşüm stratejisi kapsamında, yapay zeka destekli lojistik çözümleri, veri odaklı operasyon yönetimi ve karbon ayak izini azaltan sürdürülebilir taşımacılık modelleri üzerinde çalışıyor. CGI reklam filmi, bu dönüşümün görselleştirilmiş bir temsili olarak izleyicilere ilham vermeyi amaçlıyor.

Filmde, farklı lokasyonlardan kareler gösterilerek Murat Lojistik’in geniş lojistik ağı ve küresel ölçekteki operasyonel gücü vurgulanırken, sektörün geleceğini şekillendiren teknolojilere dikkat çekiliyor.

Lojistikte Geleceği Şekillendiren Bir Marka

Murat Lojistik, CGI reklam filmiyle sektördeki inovatif gücünü vurgularken, gelecek vizyonunu da net bir şekilde ortaya koyuyor. Şirket, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklı çözümlerle lojistik dünyasında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Murat Lojistik’in CGI temalı reklam filmi, dijital dünyada dikkat çeken bir etki yaratırken, lojistik sektöründe yeniliğe öncülük eden markalar arasında konumunu daha da güçlendiriyor.