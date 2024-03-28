Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu. Murat Kurum, İstanbulluları sevindirecek birçok müjdeyi peş peş verdi:

KADINLARIN VE AİLELERİN İSTANBUL'U

Güvenli, çocuklarımızı okula hazırlayan kreşler öncelikli olacak. Bu yolda öncelikle kadınlarımız ve aileler için;

7/24 NÖBETÇİ KREŞLER AÇILACAK

Her mahalleye kreş hizmeti götürülecek; gece emekçileri ve acil durumlar için 7/24 nöbetçi kreş uygulaması başlatılacak.



0-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.



GİRİŞİMCİ KADINLARA 100 BİN TL HİBE

İstanbullu kadınlar artık işinin sahibi olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100 bin TL hibe verilecek.



İLKOKUL ÇOCUKLARINA BESLENME DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ ULAŞIM

İlkokul çağındaki çocuklar için okullara beslenme desteği verilecek. İlköğretim öğrencilerine ulaşım tamamen ücretsiz olacak.



OKULLARA GÜVENLİK VE TEMİZLİK DESTEĞİ

Tüm okullara güvenlik ve temizlik desteği verilecek. Her okulda çok iyi eğitimden geçirilmiş ve çocuk psikolojisini bilen ve yönetebilen güvenlik görevlileri olacak.



GENÇLERİN İSTANBUL'U

• Toplu ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim sağlanacak.

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere yüzde 50'ye kadar indirim sağlanacak.

• Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere otobüs biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

• İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.



ÖĞRENCİ EVLERİNE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

• Öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğal gaz desteği verilecek.



YAŞLILARA EVDE YEMEK VE TEMİZLİK DESTEĞİ

Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için geçici bakım hizmeti, yaşlılar için evde yemek ve temizlik desteği verilecek.



EMEKLİLERE HER AY 2500 LİRA

İhtiyaç sahibi emekliler için her ay İstanbul Kart'larına 2.500 lira destek ödemesi yapılacak.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL HİBE

• "İlk İşim" kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.

Murat Kurum tek tek açıkladı: İstanbul'a müjdeler! Emekliye her ay 2 bin 500 TL, Öğrencilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz...



100 BİN KİŞİYE TAM DONANIMLI OFİS

• "İlk Ofisin Bizden" uygulaması ile 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.

• İlk İş-İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, "Ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum" diyen gençlere iş imkanı sağlanacak.

Murat Kurum tek tek açıkladı: İstanbul'a müjdeler! Emekliye her ay 2 bin 500 TL, Öğrencilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz...



MADDE BAĞIMLILARI İÇİN 'BAHAR EVLERİ'

• İçinde müzik okulunun da olduğu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Köyü kurulacak. Bağımlı gençler topluma kazandırılacak.

Murat Kurum tek tek açıkladı: İstanbul'a müjdeler! Emekliye her ay 2 bin 500 TL, Öğrencilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz...



10 YENİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

• Engelsiz yaşam merkezleri geliştirilecek ve sayıları artırılacak.

• Engelli istihdamı artırılacak.

• Engelsiz spor kulübünün branş sayısı artırılacak.

• Engelsiz şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak.

• İstanbul Kart'la engellilere avantajlı hizmetler sağlanacak.

Murat Kurum tek tek açıkladı: İstanbul'a müjdeler! Emekliye her ay 2 bin 500 TL, Öğrencilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz...



İŞ GARANTİLİ ZANAATKAR EĞİTİMLERİ

• İstanbul'la özdeşleşen İSMEK özüne döndürülüp müfredatı zenginleştirilecek. Böylelikle İstanbul'da meslek sahibi olmak isteyip de kolunda altın bileziği olmayan kimse kalmayacak.



100 BİN KİŞİYE TAM DONANIMLI OFİS

• "İlk Ofisin Bizden" uygulaması ile 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.

• İlk İş-İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, "Ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum" diyen gençlere iş imkanı sağlanacak.



MADDE BAĞIMLILARI İÇİN 'BAHAR EVLERİ'

• İçinde müzik okulunun da olduğu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Köyü kurulacak. Bağımlı gençler topluma kazandırılacak.



10 YENİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

• Engelsiz yaşam merkezleri geliştirilecek ve sayıları artırılacak.

• Engelli istihdamı artırılacak.

• Engelsiz spor kulübünün branş sayısı artırılacak.

• Engelsiz şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak.

• İstanbul Kart'la engellilere avantajlı hizmetler sağlanacak.



İŞ GARANTİLİ ZANAATKAR EĞİTİMLERİ

• İstanbul'la özdeşleşen İSMEK özüne döndürülüp müfredatı zenginleştirilecek. Böylelikle İstanbul'da meslek sahibi olmak isteyip de kolunda altın bileziği olmayan kimse kalmayacak.



TÜM ÖĞRETMENLERE İNDİRİMLİ ULAŞIM

• Öğretmenler arasındaki ayrım da ortadan kaldırılacak. Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere de indirimli ulaşım imkanı sağlanacak.

• Hababam Sınıfı filmleriyle özdeşleşen Ahmet Ratıp Paşa Köşkü Çamlıca Kız Lisesi binası Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak projede ihya edilecek, kıymetli öğretmenlerimizin faydalanacağı bir sosyal tesis haline getirilecek.



İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERE 2.500 TL DESTEK ÖDEMESİ

• İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak.



YAŞLILAR İÇİN 3 BÜYÜK YAŞAM MERKEZİ

• Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı Ve Engelli Yaşam Merkezi açılacak.

• E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olacak takip edilecek.



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