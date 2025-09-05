Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya kent merkezinde Bakırcılar Çarşısı’nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, "Malatya’ya her gelişimizde şehrimizin daha da güzelleştiğini, her noktasının geliştiğini görüyoruz. Bu da bizlere büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü burada büyük bir emek, alın teri ve kararlılık var," dedi.



Malatya’da yeniden inşa edilen ve tamamlanmak üzere olan projelere de değinen Bakan Kurum, Bakırcılar Çarşısı’nın Malatya ticaretinin kalbi haline geleceğini belirterek, "Şire Pazarı, Bakırcılar Çarşısı’nı çok kısa sürede tamamladık ve etap etap vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Aynı şekilde Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı ve Yüzüncü Yıl Ticaret Merkezi’ni de kısa sürede tamamlanacak ve esnafımıza kazandırılacak" ifadelerini kullandı.



"Malatya’ya yakışır bir meydan projesi tamamlandı"

Malatya’nın kimliğini yansıtacak bir meydan projesi üzerinde de durduklarını belirten Bakan Kurum, "İki ay önce başlattığımız Malatya Valiliği önündeki meydan projemiz tamamlandı. Bugün itibarıyla bu alan, Malatya’nın yeni buluşma noktası oldu. Şehrin çehresi baştan aşağı değişti" dedi.



"Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 300 bininci konut teslim edilecek"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 11 ilde inşa edilen 300 bininci konutun yarın Malatya’da teslim edileceğini kaydederek, "Yarın, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malatya’da 300 bininci konutun anahtarını teslim edeceğiz. Bu, asrın felaketinin ardından başlayan asrın inşasının önemli bir adımıdır. Söz verdiğimiz 453 bin konutun yüzde 70’ini tamamladık. Her 3 depremzededen 2’sine evlerini teslim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.



"Dünyada eşi benzeri yok"

İki yılda 300 bin konutun tamamlanmasının dünyada örneği olmadığını belirten Kurum, "Bu kadar kısa sürede, 3 bin 481 şantiyede eş zamanlı olarak yürütülen inşaatlar devletimizin ve milletimizin gücünü ortaya koyuyor. Saatte 23, günde 550 konut teslim ediliyor" dedi.



"Sadece konut değil topyekun kalkınma"

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaların sadece konutla sınırlı olmadığını ifade ederek, "Çarşılarıyla, camileriyle, okullarıyla, altyapısıyla topyekun bir şehircilik devrimi gerçekleştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız bugüne kadar 56 okulu tamamladı, 185 okulun inşası ise sürüyor. Yarın ayrıca 12 okulun daha açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.



"11 bin kilometrelik altyapı yenileniyor"

Bakan Kurum, altyapı yatırımları kapsamında Türkiye’nin çevresi uzunluğunda, 11 bin kilometrelik içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarının yenilendiğini belirtti.



"Yarın Malatya’dan tüm Türkiye’ye mesaj vereceğiz"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 11 ilde inşa edilen 300 bininci konutun yarın Malatya’da teslim edileceğini belirterek, "Yarın Malatya’dan, bu aziz milletin neler başarabileceğini tüm dünyaya göstereceğiz. Herkesi 300 bin birinci konutun teslim coşkusuna davet ediyoruz. Rabbim bizleri milletimize mahcup etmesin" diye konuştu.