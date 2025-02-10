İşe alım uzmanları, genellikle ilk mülakatı gerçekleştiren kişilerdir ve bu görüşme, şirket hakkında daha fazla bilgi edinmeniz için değerli bir fırsattır. İşte işe alım uzmanlarına sorulması gereken 12 stratejik soru:

Pozisyondan şirketin değer beklentisi nedir? Pozisyonun karşılaşabileceği zorluklar nelerdir? Başarı kriterleri nasıl belirleniyor? Performans değerlendirme süreci hakkında bilgi verebilir misiniz? Şirket içi eğitim fırsatları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Pozisyonla ilgili özel eğitim imkânları var mı? Şirketin tipik bir günü nasıl geçiyor? Şirket kültürünü nasıl tanımlarsınız? Şirketin gelecek planları ve projeleri hakkında paylaşabileceğiniz bir şey var mı? Pozisyonu kapatmayı planladığınız süre nedir? İşe alındığım takdirde, işe başlamam ne kadar sürede gerçekleşir? Sürecimiz olumlu ilerlerse, bir sonraki görüşme için hazırlamam gereken başka bir konu var mı?

Bu sorular, mülakat sürecini daha etkili hale getirirken, aynı zamanda şirketin iş yapış biçimi ve sizin için uygunluğu konusunda da ipuçları sağlar. ManpowerGroup’un tavsiyelerine dayalı olarak sorulan bu sorular, mülakatta doğru izlenim bırakmanıza yardımcı olacaktır.