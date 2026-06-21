AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal tarafından, vefat eden annesi Hatice Ünal adına Harmandalı Cemevi'nde düzenlenen Muharrem lokması programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 'Bir Alevi kardeşim benim canımdır' dedi.

Harmandalı Cemevi'nde düzenlenen programa; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ilçe başkanları, il başkan yardımcıları, il yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, cemevi başkanları, dedeler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dedelerin okuduğu gülbang eşliğinde Muharrem matem oruçları açılırken, Kerbela şehitleri dualarla yâd edildi.

'Bizim ortak paydamız İslam'

Programda katılımcılara hitap eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ehlibeyt sevgisinin sadece bir mezhebe mensup insanların değil, hakkı ve hukuku önceleyen bütün Müslümanların ortak değeri olduğunu ifade etti. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Fatıma, Hazreti Zeynep ve Hazreti Ali'nin tüm İslam âleminin ortak değeri olduğunu belirten Saygılı, Kerbela'da hakkın ve adaletin yanında dimdik duran Hazreti İmam Hüseyin'in insanlığa yol göstermeye devam ettiğini söyledi. Yüzyıllardır Alevi-Sünni ayrımı yapılmaya çalışıldığına dikkat çeken Saygılı, 'Bizim ortak paydamız İslam, hepimiz Müslümanız. Bir Alevi kardeşim benim canımdır. Onun tenine zarar gelmesi, benim bütün azalarımın zarar görmesi anlamına gelir. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, güçlü kılsın. Her zaman beraber olalım' ifadelerini kullandı.

'Zalime karşı mazlumun yanında durabilmek'

AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal ise, Muharrem ayının, Kerbela'nın acısını yürekte hissedebilmek, zalime karşı mazlumun yanında durabilmek ve hak yolundan gidebilmek anlamına geldiğini belirtti. Ünal, Hazreti İmam Hüseyin'i ve Kerbela'da şehit olanları rahmetle anarak, matem orucu tutanların ibadetlerinin hak katında kabul olmasını diledi.

Program, okunan duaların ve lokmaların paylaşılmasının ardından sona erdi.