Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımla yeni Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e destek mesajı verdi. "Bu memleket hepimizin. Durum vahim" diyen Demirtaş, şunları söyledi:

"Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız. Bu memleket hepimizin. Durum vahim."

Özgür Demirtaş'tan Sonra Uğur Dündar da Mehmet Şimşek'e Yardım İstedi

Twitter'dan paylaşım yapan Dündar; "Siyasi görüşlerimizi bir yana bırakıp sorunu çözmeye odaklanmalıyız. Zira bu ülke hepimizin. Kriz derin, durum vahim. O kadar ki başarısızlık ihtimalini düşünmek dahi istemiyorum. Unutmayalım; başka Türkiye yok!" ifadelerini kullandı.