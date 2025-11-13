PFDK Kararının Detayları

PFDK’nın 13 Kasım 2025 tarihli toplantısında, FDT’nin 57. maddesi uyarınca yapılan incelemeler sonucunda futbolculara çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezaları verildi. Bazı futbolcular 3 ay, bazıları 6, 9 ve 12 ay süreyle sahalardan uzaklaştırılırken, bazılarına FDT’nin 13. maddesi uygulanarak 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Öne çıkan cezalar ve isimler şu şekilde:

12 ay hak mahrumiyeti cezası alan futbolcular: Allasane Ndao, Abdulsamet Burak, Oktay Aydın, Ali Şaşal Vural.

9 ay hak mahrumiyeti cezası alan futbolcular: Yusuf Özdemir, Metehan Baltacı, Eren Karadağ, Muhammed Furkan Özhan, Kadir Kaan Yurdakul.

6 ay hak mahrumiyeti cezası alan futbolcular: Uğur Adem Gezer, Atakan Cangöz, Emircan Çiçek, Batuhan İşen, Berkan Mahmut Keskin, Bartu Göçmen, Fırat İnal, Ensar Bilir, Muhammet Ali Özbaskıcı.

3 ay hak mahrumiyeti cezası alan futbolcular: İzzet Çelik, Enes Keskin, Bedirhan Özyurt, Furkan Orak, Kerem Yusuf Sirkeci, Boran Başkan, Hasan Hüseyin Akınay, İlkan Sever, Yusuf Saitoğlu, Mustafa Alptekin Çaylı ve birçok isim.

45 gün hak mahrumiyeti cezası alan futbolcular: Efe Doğan, Evren Eren Elmalı, Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare, İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız ve toplamda onlarca isim FDT 13. madde kapsamında sahalardan uzaklaştırıldı.

Hak Mahrumiyeti Cezası Nedir?

TFF’nin uyguladığı hak mahrumiyeti cezası, futbolcunun belirlenen süre boyunca resmi müsabakalarda yer alamamasını ifade ediyor. Bu ceza, oyuncuların disiplin ve fair-play kurallarına uymasını sağlamak amacıyla uygulanıyor.

TFF’den Açıklama

TFF, bahis eylemleriyle ilgili olarak sporun temizliğini koruma ve şeffaflığı sağlama amacında olduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, disiplin süreçlerinin titizlikle yürütüldüğü ve ilgili oyunculara savunma hakkı tanındığı vurgulandı.