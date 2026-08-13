Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması, NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir' dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

'3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeleye karşı faaliyetlerinin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Tuğamiral Aktürk, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar; terörün ülkemizin gündeminden tamamen ve kalıcı olarak çıkarılması, milletimizin huzur ve güvenliğinin güçlendirilmesi, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi öneme sahiptir. Bugün gelinen aşamada en büyük pay; vatan uğruna fedakârlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve onların kıymetli ailelerine aittir. Bakanlığımızca, Kanun'un 8'inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini, sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur' açıklamasında bulundu.

Hudutlarda 499 şahıs yakalandı

Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde toplam 304 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade eden Aktürk, 'Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada; 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 499 şahıs yakalanmış, 716 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 942, engellenen kişi sayısı da 45 bin 518 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde toplam 304 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir' ifadelerinde bulundu.

'Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır'

Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile askeri iş birliğinin kademeli olarak geliştirilmesinin planlandığını aktaran Aktürk, şu ifadelere yer verdi:

'Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos tarihinde imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üç ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin savunma ve güvenlik alanında daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçlamaktadır. Anlaşmanın temel hedefi; bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamak, ülkelerimiz arasındaki askeri iş birliğini geliştirmek ve muhtemel krizlere karşı ortak hareket kabiliyetini güçlendirmektir. Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Anlaşma kapsamında; Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları/Silahlı Kuvvetler Komutanlarının katılımıyla stratejik siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve üç ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir. Anlaşma ile askeri iş birliğinin kademeli olarak geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda komuta yeri ve arazi tatbikatlarından başlayarak, ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.'

'Mekke Ortak Savunma Anlaşması, NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir'

Aktürk, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel barış, istikrar ve caydırıcılığa önemli katkı sağlayacağını belirterek, 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması, NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir. Mekanizmanın olgunlaşmasıyla birlikte, gerekli mutabakatın sağlanması halinde diğer ülkelerin katılımı da değerlendirilebilecektir. Nihai hedefimiz, barış döneminde etkin şekilde işleyen, muhtemel krizlere hazırlıklı ve ihtiyaç halinde somut askeri destek sağlayabilen kurumsal bir mekanizma oluşturmaktır. Bu iş birliğinin, ülkelerimizin güvenliğinin yanı sıra bölgesel barış, istikrar ve caydırıcılığa da önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz' şeklinde konuştu.

'İsrail'in 15 maddelik Gazze Planı'nı da reddetmesi, bölgesel yayılmacı politika izlediğinin bir diğer göstergesi olmuştur'

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki işgal ve saldırılarına son vermesiyle bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının mümkün olabileceğini söyleyen Aktürk, 'İsrail, Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıyan ve Gazze'deki insani krizi derinleştiren saldırılarını sürdürmektedir. İsrail'in 15 maddelik Gazze Planı'nı da reddetmesi, bölgesel yayılmacı politika izlediğinin bir diğer göstergesi olmuştur. Öte yandan İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen benzer şekilde Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine de devam etmektedir. Uluslararası toplumun, İsrail'in bu eylemlerine karşı uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha kararlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin, bölgede barış ve istikrarın tesisi açısından elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz' ifadelerini kullandı.

'Fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan pilotumuzun sağlık durumu iyidir'

Aktürk, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 pilotunun fırlatma koltuğu ile uçaktan ayrıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, '12 Ağustos'ta 18'inci Ana Üs Komutanlığı Yalova'da 2026 yılı Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşları kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız kırıma uğramıştır. Fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan pilotumuzun sağlık durumu iyidir. Kırımın nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir' diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını ve harekat kabiliyetini güçlendirmeye devam ettiğinin altını çizen Aktürk, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; dikine iniş kalkış yapabilen Kamikaze İnsansız Hava Aracı (KİHA) Sistemleri ile 5.56 milimetre Hafif Makineli Tüfeğin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır' dedi.

Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım ve temin faaliyetlerinin planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, 24 Temmuz'da başlayan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2026 yılı 3'üncü Dönem Uzman Erbaş Temini, 4'üncü Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş Temini ile 2'nci Dönem Sözleşmeli Er Temini başvurularının 17 Ağustos'a kadar uzatıldığını bildirdi.

MSB, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerinin gündeme dair sorularını cevaplandırdı

'Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması amacıyla Suudi Arabistan makamları ile birlikte çalışmalara devam edilmektedir'

Babülmendep Boğazı'ndaki son gelişmelere yönelik açıklama yapan bakanlık, 'Babülmendep Boğazı'nda seyir serbestisinin sağlanması amacıyla 'Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu' kurulmasına yönelik olarak Suudi Arabistan'ın daveti üzerine, 28 Temmuz tarihinde Riyad'da teknik düzeyde, müteakiben 30 Temmuz tarihinde Genelkurmay Başkanları seviyesinde toplantı gerçekleştirilmiştir. Halihazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya ülkemiz tarafından katılım sağlanmaktadır. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamları ile birlikte çalışmalara devam edilmektedir' denildi.

'Hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir'

Hudut karakolları ve üs bölgelerindeki birlik veya personelin azaltılmasına ilişkin sorulan soruya bakanlık, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızı 'Hudut Namustur' anlayışıyla; her türlü hava ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir özveri ve kararlılıkla korumaktadır. Bu kapsamda; hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir' ifadelerine yer verildi.

'Somali Silahlı Kuvvetleri personeline gruplar halinde komando temel eğitimi verilmektedir'

Somali Silahlı Kuvvetleri personeline gruplar halinde komando temel eğitimi verilmesine ilişkin bilgi veren bakanlık, 'Bakanlığımız tarafından, dost ve müttefik ülkelerle imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, Somali Silahlı Kuvvetleri personeline gruplar halinde 'Komando Temel Eğitimi' verilmektedir. Manisa'da 11 Mayıs-7 Ağustos tarihleri arasında eğitimlerini tamamlayan bin 521 personelin mezuniyet töreni, 7 Ağustos tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanımız ile Somali Kara Kuvvetleri Komutanı'nın katılımıyla icra edilmiştir. Mezun olan personelin ülkelerine intikali 10 Ağustos tarihinde başlamış olup 4 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Müteakip eğitim grubu kapsamında, bin 523 Somali Silahlı Kuvvetleri personeline 17 Ağustos-9 Kasım tarihleri arasında eğitim verilmesi planlanmaktadır' açıklamasında bulunuldu.