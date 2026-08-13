Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Çocuklarımızın milli ve manevi değerler açısından en iyi şekilde yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir temasları kapsamında ilk olarak İzmir Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Tekin daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Buradaki programlarını tamamlayan Bakan Tekin, Karşıyaka'da bulunan Yelken Yaz Okulu kapanış programına katıldı. Programda konuşan Bakan Tekin, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bütün çocukları kendi evlatlarımız gibi görüyor, kendi çocuklarımızın nasıl yetişmesini istiyorsak bize emanet edilen 18 milyon çocuğumuzun tamamının da aynı şekilde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Hepiniz benim için kendi çocuklarımdan ayırt etmediğim birer emanetsiniz. Bu emanete sahip çıkma konusunda bize destek olan, bizimle yol yürüyen herkese müteşekkirim. Allah hepsinden razı olsun. Bu destekçilerimizden biri de sivil toplum kuruluşlarıdır. Biz sivil toplum kuruluşlarını yanımızda görmek istediğimizi belirtirken, bu süreçten rahatsız olanlar ve bizi eleştirenler var. 'Sivil toplum kuruluşlarını bu işe niye karıştırıyorsunuz, onları dahil etmeyin' diyenler var. Onlara tavsiyem, gelip şu çocukları görmeleridir. TÜGVA Başkanı konuşurken ve 'İnşallah yelkende milli sporcular yetiştireceğiz' derken arkadan çocukların heyecanla 'İnşallah' diye bağırdığını duydular. Bu heyecanı görsünler, ondan sonra konuşsunlar. Çocuklarımızın milli ve manevi değerler açısından en iyi şekilde yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz' diye konuştu.

İstanbul'da düzenlenen programda 50 bin çocuğun bir araya geldiğini belirten Bakan Tekin, 'TÜGVA ile yaptığımız protokol kapsamında, Türkiye genelinde Kur'an-ı Kerim'den Siyer-i Nebi'ye, yelken sporundan biniciliğe kadar her alanda kurs verdiğimiz ve ulaştığımız genç kardeşlerimizin sayısı yarım milyona yaklaştı. Sizleri çok seviyorum çocuklar. Allah sizlerden razı olsun, bahtınızı açık etsin' ifadelerini kullandı.

Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban da, 'İlimizde 12 ay boyunca çok kıymetli faaliyetler yürütülüyor. Bu kıymetli faaliyetlerden biri de yaz döneminde açılan onlarca kursumuzdur. Bu kurslardan birini somut olarak burada tecrübe ediyoruz. İlimiz bir deniz kenti. Dolayısıyla bu deniz kentinde böyle bir kursun açılması özel bir anlam ifade ediyor. TÜGVA ülkemiz genelinde çok özel çalışmalar yürütüyor. Ancak TÜGVA'nın ilimizde yürüttüğü faaliyetlerin, diğer illerle kıyaslandığında çok daha özel bir yere sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim' dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ ise '2013'te, Anadolu'dan gelen, üniversitede okuyan ve okuyacak olan evlatlarımızın barınacak bir yuvası olsun düşüncesiyle Yeşilyurt'ta iki katlı bir internet kafeden dönüştürdüğümüz yurtla başladı TÜGVA İzmir çalışmamız. Sayımız önce onlarca, sonra yüzlerce, ardından binlerce gencimize ulaştı. 2016'dan sonra süreç daha da ilerledi. Bu yılın yaz döneminde 30 bin evladımız yaz kampı için kayıt yaptırmış. Bunların 17 bini eğitimlere eksiksiz katılmış ve 11 bin tanesi de Kur'an-ı Kerim okumaya geçme noktasına gelmiş. Yelken yarışlarının yanı sıra matematik, kodlama ve fen bilgisi gibi derslerde de destek eğitimleri veriliyor' cümlelerine yer verdi.

Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ ve öğrenciler katıldı. Programın sonunda Bakan Tekin tarafından, yelken yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.