Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Milletvekilleri, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, TOBB Mobilya Sektör Meclisi Başkanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cüneyt Erenoğlu’nun yanı sıra bürokrasi, iş dünyası ve akademi camiasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşen ve 2 gün süren etkinlikte mobilya sektörünün sorunları, çözüm önerileri ve de en önemlisi geleceği ele alındı.

KACIR: “MOBİLYA ÜRETİMİNDE DEVLER LİGİNDEYİZ”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı konuşmada Türkiye’nin; dünyanın 10’uncu büyük mobilya ihracatçısı olarak mobilya üretiminde artık devler liginde olduğunu belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak verdiğimiz teşviklerle, sağladığımız desteklerle ülkemiz sanayinin parlayan yıldızlarından mobilya sektörümüzü yeni yatırımlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sektörümüzde faaliyet gösteren işletmeler tarafından gerçekleştirilen yeni veya ilave yatırımlar için son 22 yılda 2 bin 776 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 75 milyar liralık yatırımın ve 68 bin nitelikli istihdamın önünü açtık.” dedi. Kacır, “Millî Teknoloji Hamlesi hedefine giden yolda, sanayimizin çarkları işliyor” diyerek devam ettiği konuşmasında şunları da ekledi: “Mevcut üretim potansiyeli, kapasitesi ve oluşturduğu istihdam bakımından imalat sanayi içinde önemli bir konumda yer alan mobilya sektörümüz de bu tablonun mimarları arasında yerini alıyor. Yıllar içinde küçük ölçekli geleneksel atölye tipi üretim yapısından sıyrılarak bilgi tabanlı ve sermaye ağırlıklı üretim altyapısına kavuşan sektörümüzün; nitelikli ve yüksek katma değerli ürün kalitesi ile bugün küresel mobilya pazarında nasıl sağlam bir konuma sahip olduğunu gurur ve mutlulukla gözlemliyoruz. Dünya’nın 10’uncu büyük mobilya ihracatçısı olarak mobilya üretiminde artık devler ligindeyiz.”

KILIÇKAYA: “EN ÇOK İHRACAT YAPAN ÜLKELER ARASINDAYIZ”

Organizasyonun açılışında söz alan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, "Mobilya ihracatımız 2003 yılında 456 milyon dolarken sanayicilerimizin değerli katkılarıyla son 20 yılda 10 kattan fazla artarak geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar değerine ulaşmıştır ve en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasında sektörümüz yerini almıştır" dedi. Mobilya sektörünün, ihracat pazarlarındaki payını her geçen gün artırıp ürünleriyle de ekonomiye önemli katma değer sağlayarak son 20 yılda net ihracatçı konumunu muhafaza ettiğini de belirten Kılıçkaya, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracata hazırlık aşamasından küresel firmalara tedarikçi olmaya, tanıtımdan fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları kurmaktan küresel marka olmaya kadar ihracatın her adımına, her aşamasına destek veren bir mekanizma oluşturduk. Bu kapsamda 2023 yılında 22 bin 944 ihracatçımıza 9,2 milyar liralık destek verdik. Bu seneki bütçemiz 16,2 milyar lira. İnşallah ilave 5 milyar lira daha istedik. Yıl sonunda inşallah 28 bin ihracatçımıza bu destekleri vermek istiyoruz" dedi.

DOĞAN: “HEDEFİMİZ İLK 5 ÜLKE ARASINA GİRMEK”

Organizasyonun ev sahipliğini yapan MOYSAD adına açılış konuşmasını gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da “Mobilya sektörü olarak Türkiye’nin lokomotif sektörü olmaya adayız” diyerek başladığı konuşmasında sektörün 10 milyar doları aşkın bir pazar büyüklüğünün olduğuna işaret ederek hedeflerinin global pazardaki etkinliklerini artırarak Türkiye’yi ilk 5 ülke arasında sokmak olduğunu ve bu hedef için yoğun şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Doğan ayrıca sektörde ilk defa bir arama konferansı düzenlendiğinin altını çizerek buradan çıkan raporun sektörün geleceğinde önemli yol gösterici olacağına dikkat çekti.

GÜLEÇ: “İHRACATIMIZ HER YIL ARTIYOR”

Yine açılışta konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç de TÜİK verilerine göre ülkede 45 bin 277 mobilya firması olduğunu, bu sayıyla Türkiye'deki imalat sektörünün yüzde 19,7'sinin bu sektörden olduğunu belirterek üretimin istihdama olan katkısından bahsetti. Türkiye'nin 2021'e kadar ihracatını her yıl dolar bazında yüzde 20 artırmasının dünyanın da dikkatini çektiğini ifade eden Güleç, Türkiye'nin mobilya tasarım ülkesi olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının hemen ardından düzenlenen ve moderasyonu deneyimli gazeteci Volkan Akı tarafından yapılan ana oturumda ise Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nazan Yelkikalan ve TOBB Mobilya Sektör Meclisi Başkanı Ercan Ata sektöre ilişkin görüşlerini izleyicilerle paylaştılar.

Açılış töreninin ardından Prof.Dr. Ali Akdemir moderatörlüğünde başlayan Arama Konferansında ise katılımcılar çalışma gruplarına ayrılarak sektörün sorunları ve çözüm önerilerine dair görüşlerini aktardılar. Akdemir çalışmayı bir rapor haline getireceklerini ve bu çalışmanın sektöre büyük yarar getirmesini beklediklerini kaydetti.

İki gün süren etkinlik genel değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.