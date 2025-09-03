Brent petrol uluslararası piyasalarda yüzde 0,30 düşüşle 68,93 dolardan işlem görürken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Ancak akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki oynaklığın yanı sıra döviz kurları ve vergi yükleri nedeniyle dalgalanmaya devam ediyor.
Benzine Zam Yok
Benzin fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik öngörülmezken, LPG fiyatlarında da sabit seyir dikkat çekiyor.
İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları (3 Eylül 2025)
İstanbul (Avrupa Yakası)
-
Benzin: 52,89 TL
-
Motorin: 52,19 TL
-
LPG: 26,51 TL
Ankara
-
Benzin: 53,68 TL
-
Motorin: 53,15 TL
-
LPG: 26,40 TL
İzmir
-
Benzin: 54,00 TL
-
Motorin: 43,48 TL (Not: Motorin fiyatında görülen düşüklük diğer illere kıyasla dikkat çekiyor.)
-
LPG: 26,33 TL
Adana
-
Benzin: 54,56 TL
-
Motorin: 54,06 TL
-
LPG: 26,89 TL
Sürücüler Yine Zorlanacak
Son dönemde sık sık yapılan zamlarla akaryakıt fiyatları tarihi seviyelere ulaşırken, motorine yapılacak yeni artış sürücülerin bütçesini daha da zorlayacak.