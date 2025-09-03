Brent petrol uluslararası piyasalarda yüzde 0,30 düşüşle 68,93 dolardan işlem görürken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Ancak akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki oynaklığın yanı sıra döviz kurları ve vergi yükleri nedeniyle dalgalanmaya devam ediyor.

Benzine Zam Yok

Benzin fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik öngörülmezken, LPG fiyatlarında da sabit seyir dikkat çekiyor.

İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları (3 Eylül 2025)

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,89 TL

Motorin: 52,19 TL

Ankara

Benzin: 53,68 TL

Motorin: 53,15 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 43,48 TL (Not: Motorin fiyatında görülen düşüklük diğer illere kıyasla dikkat çekiyor.)

LPG: 26,33 TL

Adana

Benzin: 54,56 TL

Motorin: 54,06 TL

LPG: 26,89 TL

Sürücüler Yine Zorlanacak

Son dönemde sık sık yapılan zamlarla akaryakıt fiyatları tarihi seviyelere ulaşırken, motorine yapılacak yeni artış sürücülerin bütçesini daha da zorlayacak.