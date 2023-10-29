. Zirve şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, C-Level yöneticiler, iş dünyası liderleri, İK profesyonelleri, teknoloji önceleri ve Türkiye’nin genç yeteneklerini bir araya getirecek. Cumhuriyet’imizin yeni yüzyılının ilk iş zirvesinde 100 Yılın Değer Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Yenilenen vizyonuyla “dijital İnsan Kaynakları ve teknoloji şirketi” olarak işe alım süreçlerinde aday ve işverenlere yönelik 360° hizmet sunan Yenibiriş, Momentum’24 Yenibiriş Zirvesi’ni Cumhuriyet’in 100. yılında iş dünyasıyla buluşturmaya hazırlanıyor. İK sektörüne yeni bir projeksiyon kazandıracak zirve 8-9 Kasım 2023 tarihlerinde Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da ilk kez gerçekleştirilecek. Zirve boyunca şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, C-Level yöneticiler, iş dünyası liderleri, İK profesyonelleri, teknoloji öncüleri ve Türkiye’nin genç yetenekleri bir araya gelecek. Zirvede 2024 yılının gündemini şimdiden belirleyip tartışacak olan yaklaşık 20 panelist, şirketlerin gündemine yerleşen “uzaktan çalışma”, “yetenek yönetimi”, “dijitalleşme ve verimlilik” kavramları üzerinde duracak.

Momentum’24 Yenibiriş Zirvesi, gelecek yıla ışık tutacak

Yenilikçi bir vizyonla çalışmalarını sürdürürken Cumhuriyet’in yeni yüzyılının ilk iş zirvesini de düzenleyecek olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, “Dinamiklerin hızla değiştiği günümüz iş dünyasında yeni bir söz söylemek için çıktığımız bu yolda sektörümüze de öncülük etmek için gereken gayreti gösteriyoruz. Bu bakımdan iş dünyasına yönelik böylesine büyük ve geniş katılımlı bir organizasyona da bir süredir tanıklık etmiyorduk. Yenibiriş olarak biz de sektörümüze yenilikler sunan bir marka 0lmanın gerekliliğini yerine getirerek kendi alanının en yetkin isimleri ve İK profesyonellerini bir araya getirip momentum oluşturmak istedik. Bu yıldan sonra da devamlılığı olacak Momentum Yenibiriş Zirvesi’nde amacımız; geleceği konuşmak ve geleceğin iş kodlarını birlikte tanımlamak olacak. Bu kapsamda zirvemizin ilk gününde iş dünyasının patronları, yönetim kurulu üyeleri, CEO’lar ve teknoloji liderleri ile yapılacak paneller gerçekleştirilecek. Panel moderatörleri TV haber dünyasının ve iş dünyasının önemli isimleri Kemal Öztürk, Deniz Bayramoğlu, Zeliha Saraç, Özlem Helvacı, Hakkı Alkan ve Bedriye Uğur Özmen olacak. Netleşen panelistlerimiz arasında ise Abdülkerim Çay (THY), Ahmet Akyol (Aselsan), Burak Ertuna (DHL), Didem Duru (Cisco), Duygu Erzurumlu Cengiz (Akkök Holding), Eray Karaduman (Kordsa), Gary Fox (Avansas), Güntulu Peker (Sahibinden.com), Hakan Özcan (Hilton Worldwide), İbrahim Edin (ICT Cloud Computing Services GmbH), Kaan Kaba(Bubu), Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu (Medipol Üniv), Reha Emekli (Beymen), Selen Kocabaş (SSM Strategy), Yankı Yalçın (Samsung), Yavuz Yiğit, Yusuf Talus (Easy HR) ve milli voleybolcu Zehra Güneş ile İlkin Aydın yer alıyor” dedi.

Cumhuriyet’e değer katanlara “100 Yılın Değer Ödülleri”

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek zirvede, sektör ve iş alanlarının ana aktörlerinin gelecek yılı konuşarak gündemlerini şimdiden belirleyeceklerini söyleyen Karaboğa, sözlerine şöyle devam etti: “Uzaktan çalışma, yetenek yönetimi, dijitalleşme ve verimlilik kavramlarının üzerinde duracağız. İş dünyasından çok önemli isimlerin 2024 ile ilgili öngörülerini paylaşacağı bu iki günün sonunda, gelecek yıl için bir ajanda oluşturmak istiyoruz. Yenibiriş olarak geleceğin iş hayatında ve bilhassa iş gücü piyasasında önemli bir aktör olacağımızı biliyoruz. Ülkemize, işverenlerimize ve elbette çalışanlarımıza hedef odaklı bir 2024 çerçevesi çizmek istiyoruz. Bunu yaparken Türkiye`nin genç yeteneklerini de unutmadık. Üniversite öğrencilerini de izleyici olarak davet ettiğimiz ikinci günün son panelinde gençlerle ve uzmanlarla “Gençlerin`24 Gündemi”ni de masaya yatıracağız. Ayrıca düzenleyeceğimiz gala gecesinde ‘100 Yılın Değer Ödülleri’ni dağıtacağız. Cumhuriyet’imizin 100. yılına atıfta bulunarak yeni bir yüzyıla geçişle, geçmişten bugüne Cumhuriyet’e gerek iş gerekse sosyal hayatta değer katmış isimlere minnettarlığımızı sunacağız. Özetle, bizi bu yıllara hazırlayanlar için Yenibiriş ailesi olarak bir araya geldik ve Momentum24 Zirve komitesi ile birlikte ödüllerimizi seçtik. Tüm izleyicileri hep birlikte yeni çağın momentumunu birlikte yakalamaya davet ediyoruz.”