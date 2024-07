Adana Metal Sanayi Sitesi'ndeki 12 dönümlük arsada inşa edilen ve 21 Mart'ta hizmete açılan Adana Sanayi Kampüsü'nde, Adana Model Fabrika Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi, Mesleki Eğitim ve Belgelendirme Merkezi, Su ve Atık Su Verimliliği Merkezi ve Yenilik Merkezi yer alıyor. Her bir merkez, nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak, yalın üretim ve dijitalleşme odağında işletmelerin rekabet gücünü artırmak, kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve inovasyon odaklı üretim modellerini teşvik etmek amacıyla çeşitli hizmetler sunuyor.



Kompresördeki kaçak 10 milyon lirayı kurtardı

Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu, bir fabrikada bulunan kompresördeki kaçaklar tespit edilerek sanayicinin yıllık 10 milyon liralık zarardan kurtarıldığı öğrenildi. Ayrıca Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi ile sadece 10 firmada 67 milyon TL'nin üzerinde enerji tasarrufu yapıldığı kaydedildi.



"49 firma eğitim bekliyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Sanayi Kampüsü'nün önemine değindi. Başkan Kıvanç, "Sanayicilerimize verimlilikle ilgili eğitimler veriyoruz. Yalın üretim, su verimliliği, enerji verimliliği ve dijital dönüşüm eğitimi vererek mevcut makine parkurunu artırmadan yüzde 20-30 kapasite artışı sağlıyoruz. Maliyetleri düşürmeye gayret gösteriyoruz. Şu anda bir proje yürütüyoruz. Projenin yüzde 90'ını devlet, yüzde 10'unu sanayicimiz karşılıyor. Devletimiz, sanayicinin verimliliğini artırması ve düzen, düstur öğrenmesi için çaba gösteriyor. Şu anda 49 firmamız eğitim bekliyor ve bu sayı her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.



"Model Fabrikalar artmalı"

Model Fabrika'nın verimliliği artırıp sanayicilere değer sağladığını vurgulayan Kıvanç, "Bizim aklımız gözümüzdedir. Biz gördüğümüze inanırız. İnsanlar görüp yaşayıp bir şeyler elde etmeye başlayınca diğer arkadaşlarımız da bunu yapıyor. Neticede bu bir eğitimdir. Model Fabrika olarak yıllık 235 milyon TL'lik iyileştirme tutarını firmalarımızda tespit ettik. Bu, firma başına yaklaşık 2.6 milyon TL demektir. Hat verimliliklerinde yüzde 33'e varan artışlar, mevcut tip değişim sürelerinde yüzde 69'a varan azalmalar, malzeme arama israflarında yüzde 38'e varan iyileşmeler sağladık. Bu Model Fabrika sayılarının artması gerekiyor" dedi.



"Gereken dersleri aldık"

Adana Sanayi Kampüsü sayesinde yeşil dönüşüme de öncülük ettiklerini belirten Zeki Kıvanç, "2026 yılından itibaren Avrupa Birliği'ne satacağınız her üründe karbon salınımı ile ilgili kurallar var. İlk başta 5 üründe başlıyor ama diğer ürünler de zaman içerisinde bu kurallara tabi olacak. Tekstilciler zaten uzun zamandır yeşil dönüşüm, karbon salınımının azaltılması, su kullanımının azaltılması ve arıtmaların daha faydalı çalışması gibi konularda düzenlemeler yapıyor. Tekstilciler olarak malları satabilmek için bu dersleri aldık. Birçok firmamızın bu sürece henüz hazır olmadığını biliyoruz. Bu nedenle Adana Sanayi Odası tarafından kurulan Sanayi Kampüsü’nde bulunan merkezlerden faydalanmak bu sürece hazırlanmanızda büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.