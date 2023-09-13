MOYKON’un kamuoyuna tanıtılması için düzenlenen basın toplantısına konfederasyona üye 5 federasyon ve bunlara bağlı 50 derneğin yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan MOYKON Kurucu Başkanı Davut Doğan, kısa zamanda tüm ülke çapında dernekleşme çalışmalarını bitirdiklerini ve hemen ardından kurulan federasyonlarla birlikte sektörün ilk ve tek Konfederasyonunu kurduklarını söyledi.

Sözlerine “Mobilya sektöründe bugün 40.000 girişimci var ve dolaylı olarak da 500 bin kişiye istihdam sağlanıyor” diyerek devam eden Doğan, sektörün sanayi içindeki payının yüzde 2 ve geçen yılki ihracatının ise 5 milyar Dolar’a yakın olduğunun altını çizerek ülke için ‘lokomotif’ olmaya aday bir sektörde yaptıkları bu çalışmanın sektöre ve paydaşlarına değer katacağını anlattı.

Doğan öncelikli hedeflerinin sektörde birliği sağlamak ve tüm sektörü aynı çatı altında toplamak adına 81 il ve 7 bölgenin tamamında dernek ve federasyon çalışmalarını tamamlamak olduğunu söylerken bunun sonucunda sektörü dünya sıralamasında ilk 5 arasına sokmak istediklerini kaydetti. Başkan Doğan son olarak kurulan bu yapının sadece sektörü büyütmek değil, kalifiye eleman sorunu gibi sektörün en önemli problemlerinin çözümü konusunda da çalışmalar yapacağını ekledi.

Toplantıya iştirak eden Karadeniz Mobilya ve Yatak Sanayicileri Federasyonu (Karadeniz MOYSAF) Başkanı Mustafa Büyükkiraz, Ege MOYSAF Başkanı Ömer Çetmen, Akdeniz MOYSAF Başkanı Lütfi BEŞDOK ve İç Anadolu MOYSAF Başkanı Recai Kapusuz da kısa birer konuşma yaparak bölgelerinde yaptıkları çalışmaları aktardılar.