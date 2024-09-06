Dila Maya Arı: 19 yaşında, 1.82 boyunda. Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
İdil Bilgen: 24 yaşında, 1.80 boyunda. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
Tuğçe Şahin: 23 yaşında, 1.83 boyunda. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu.
Aylin Molla: 22 yaşında, 1.79 boyunda. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi.
Merve Su İlhan: 22 yaşında, 1.80 boyunda. Nişantaşı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
Ece Çetin: 20 yaşında, 1.75 boyunda. Nişantaşı Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisi.
Fatime İnce: 28 yaşında, 1.76 boyunda. Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans yüksek lisans öğrencisi.
Cemre Üker: 26 yaşında, 1.79 boyunda. Paris School Of Business Pazarlama & İş Geliştirme yüksek lisans öğrencisi.
Melissa Öykü Yorulmaz: 23 yaşında, 1.73 boyunda. Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.
Zeynep Ece Sarı: 20 yaşında, 1.75 boyunda. İTÜ Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi.
Candan Şeviktürk: 21 yaşında, 1.73 boyunda. Torino Üniversitesi Uluslararası Hukuk 4. sınıf öğrencisi.
Ayşe Sena Şeref: 25 yaşında, 1.72 boyunda. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler yüksek lisans öğrencisi.
Aycan Nur İnce: 26 yaşında, 1.72 boyunda. Bergamo Üniversitesi İnsan Bilimleri ve Yeni Refah Bölümü doktora öğrencisi.
Selin Şahin: 27 yaşında, 1.70 boyunda. Lyon Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Üretimi yüksek lisans mezunu.
Ezgi Güngör: 30 yaşında, 1.74 boyunda. Mozarteum University Opera Bölümü mezunu.
Tuğçe Gündoğan: 26 yaşında, 1.75 boyunda. Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu.
Didem Güngör: 25 yaşında, 1.77 boyunda. Technical University Dortmund Biyoloji Mühendisliği ve Ekonomi son sınıf öğrencisi.
Nilsu Sepken: 26 yaşında, 1.78 boyunda. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu.
Çağla Şen: 25 yaşında, 1.78 boyunda. Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu.
Melisa Saran: 20 yaşında, 1.82 boyunda. Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi.