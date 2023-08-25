Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Tarım Bakanımızın bu fiyatları yeniden gözden geçirip enflasyona ezdirmeyecek şekilde fiyat açıklaması lazım yoksa mısır üreticimiz perişan olacak” dedi.

Birçok bölgede mısır hasadına başlanırken Manisa’da mısır hasadı yaklaşık 20 gün sonra başlayacak. Buğday gibi stratejik bir ürün olan mısırda TMO’nun geçen sene 5 Lira 70 kuruştan alım yaparken bu rakamı bu sene 6 TL yapması mısır üreticilerinde adeta şok etkisi oluşturdu. Mısırın kullanıldığı tüm alanlardaki ürünlerin neredeyse yüzde 100’lük artış yaşamasına rağmen mısırın neredeyse geçen sene aynı oranda kalmasının hayretini yaşayan üreticiler açıklanan fiyatın yeniden değerlendirilmesini istedi.



"Beklenmedik bir fiyat"

Şehzadeler ilçesindeki bir mısır tarlasında inceleme yapan Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “2023 yılının mısır hasat zamanı belli bölgelerde başladı Manisa’da da 20 gün sonra başlayacak. TMO 6 TL rakam açıkladı. Geçen sene bu rakam 5,7 TL idi. Mısır üreticimiz bu rakam karşısında şok yaşadı. Beklenmeyen bir rakam açıklandı. Zaten masrafını anca korur. Mısır üretiminde kullanılan veya mısırın kullanıldığı ürünlerin hiçbirinin fiyatı yerinde kalmamıştır. Hepsine yüzde yüzlük zam uygulanmış ancak iş mısır fiyatına gelince sadece yüzde 5’lik bir artış olmuştur. Yumurta, yem hepsi artmıştır. Beklenmedik bir fiyat. Cumhurbaşkanımızın ve Tarım Bakanımızın bu fiyatları yeniden gözden geçirip enflasyona ezdirmeyecek şekilde fiyat açıklaması lazım yoksa mısır üreticimiz perişan olacak. Fiyatlar geçen seneyle bir değil, elektrik aynı değil, mazot aynı değil, işçi ücretleri aynı değil ama mısır geçen seneki fiyatıyla neredeyse aynı kaldı. 5,7 ile 6 TL arasında bir fark yok. Bu 6 TL’de 14 rutubetteki mısır için belirlenmiş. Bu da çok zor. Bu mısırın fiyatı 5,5-5 TL’lere inecek. Geçen seneden daha düşük fiyata mısır satacağız. Bunun için acilen bu fiyatların yeniden Cumhurbaşkanımız, Tarım Bakanı ve Maliye Bakanının toplanıp fiyatları gözden geçirerek üreticiyi mağdur etmeyecek bir fiyat belirlenmesi lazım yoksa üreticimiz şu anda tamamen zararda” dedi.



“Seneye mısır ekmeyi düşünmüyoruz”

Açıklanan fiyatın masrafları ancak karşılayabileceğini kaydeden Mısır üreticisi ve aynı zamanda Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Meclis Başkanı Ahmet Özcanlar, “Şu anda mısır hasadı başlamak üzere. Geçen yıla göre maliyetlerimiz çok yüksek. Geçen sene 5,7 TL’ye mısır sattık. Bu yıl açıklanan fiyat 6 TL. Çiftçinin girdileri çok yüksek. Gübreler ikiye katladı, mazot ikiye katladı. Şu anda çiftçimiz tamamen zarar etmektedir. Seneye mısır ekmeyi katiyen düşünmüyoruz. Ne ekeceğimizi de bilmiyoruz. Pamuk deseniz aynı. Domatesçiler kan ağlıyor, verim yok. Çok zor durumdayız. Sayın bakanımızın bu fiyatları tekrardan gözden geçirmesini istiyoruz. Bu fiyatlarla ayakta kalması mümkün değil. Çoluk çocuğumuza ekmek götürme şansımız yok. Bakanımızın bu fiyatlarla mutlaka ilgilenmesini istiyoruz. Bu fiyatlarla katiyen olmaz” şeklinde konuştu.