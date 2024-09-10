Milliler, İzlanda'yı devirdi! Kerem Aktürkoğlu 3 golle yıldızlaştı

TÜRKİYE 3-1 İZLANDA
Maçtan Dakikalar
2. dakikada gelişen Türkiye atağında Umut Nayır'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
10. dakikada Türkiye'nin sol kanattan kullandığı kornerde Arda Güler'in ortasında ön direkte bulunan İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda top İzlanda kalecisi Hermansson'da kaldı.
25. dakikada gelişen A Milli Takımımızın atağında sol kanatta Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun dönerek vurduğu şut az yandan auta çıktı.
36. dakikada İzlanda'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Gudmunsson'un ortasında kale sahası ön çizgisi üzerinde Palsson'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
43. dakikada gelişen Türkiye atağında sol kanattan topla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutu savunmadan sekerek az farkla kornere çıktı.
52. dakikada Eren Elmalı'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top ağlarla buluştu. 2-1
59. dakikada savunma arkasına sarkan İrfan Can Kahveci pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in şutunda top ağlarla buluştu. VAR kararıyla İrfan Can'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
66. dakikada gelişen milli takımın atağında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Valdimarsson topu yakın köşeden çıkardı.
73. dakikada Arda Güler'in ceza sahası yayından topun dibine girerek Orkun Kökçü'ye verdiği pasta Orkun tek pasla topu Umut Nayir'e verdi. Umut Nayir'in sol ayağıyla vurduğu şut az farkla auta çıktı.
83. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Orkun Kökçü'nün sert vuruşunda top, İzlanda kalecisi Valdimarsson'da kaldı.
88. dakikada Arda Güler'in şık ara pasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top ağlarla buluştu. 3-1
Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Cokaj
Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Mert Müldür (Zeki Çelik dk. 73), Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu (Orkun Kökçü dk.45), İsmail Yüksek (Kaan Ayhan dk. 87), İrfan Can Kahveci (Kenan Yıldız dk. 73), Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir (Okay Yokuşlu dk.81)
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Can Uzun, Eren Sami Dinkçi
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
İzlanda: Rafn Valdimarsson, Hjörtur Hermannsson, Daniel Gretarsson, Victor Palsson (Valgeir Fridriksson dk.58), Johann Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson (Orri Steinn Oskarsson dk. 58), Jon Thorsteinsson (Arnor Traustason dk.58), Kolbeinn Finnsson, Mikael Anderson (Willum Willumsson dk. 45), Andri Gudjohnsen,
Yedekler: Elias Olafsson, Patrik Gunnarsson, Alfons Sampsted, Julius Magnusson, Arnor Sigurdsson, Logi Tomasson, Isak Johannesson, Stefan Teitur Thordarson, Mikael Egill Ellertsson
Teknik Direktör: Age Hareide
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk.2, 52 ve 88) (Türkiye), Palsson (İzlanda)
Sarı kartlar: Gretarsson, Thordarson (İzlanda), İrfan Can Kahveci (Türkiye)