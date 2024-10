Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar’da temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Katar Türk Hava Unsur Komutanlığını ziyaret ederek, Mehmetçikle bir araya geldi. Bakan Güler, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Resmi ziyaret kapsamında dost ve kardeş ülke Katar’da bulunmaktan ve Hava Unsur Komutanlığımızı ziyaret etmekten ve sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sözlerimin başında dün büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum” dedi.

Orta Doğu’daki gelişmelere değinen Bakan Güler, “Sizlerin de yakından takip ettiği üzere bölgemizde ve dünyada kritik gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği hassas bir süreçten geçilmektedir. Böylesine kaotik bir ortamda ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği ile hak ve menfaatlerimizi korumak için terörle mücadeleden hudut emniyetimizin sağlanmasına, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın tesisine yönelik üstlendiğimiz inisiyatiflere kadar pek çok görevi başarıyla icra ediyoruz. Bu çerçevede dost ülke Katar’da da kardeşlerimize destek oluyor, iş birliği ve dostluk bağlarımızı daha da geliştiriyoruz” dedi.



"Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler, mükemmel bir seviyede olup her geçen gün güçlenmektedir"

Türkiye ve Katar ilişkilerinin köklü bir tarihe sahip olduğunu belirten Bakan Güler, “Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler, mükemmel bir seviyede olup her geçen gün güçlenmektedir. Uluslararası ve bölgesel konularda paylaştığımız ortak perspektif, iş birliğimizi en üst seviyelere çıkartmamıza olanak tanımaktadır. Türkiye ve Katar arasındaki güçlü dayanışma ve yakın ilişkiler, ülkelerimizin refah ve gelişimine katkılar sağlarken aynı zamanda Körfez Bölgesi ve Orta Doğu’nun güvenlik ve istikrarı açısından da kritik ehemmiyettedir. Bu çerçevede, dost ülke Katar’la askeri alandaki iş birliğimizin temel unsuru olan Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığımız, 2017 yılından beri güvenlik, eğitim ve askeri danışmanlık faaliyetlerini büyük bir başarıyla sürdürmektedir. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretimizin de hem askeri hem de savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından verimli geçtiğini ifade etmek isterim” dedi.



"Kendi pilotlarını hatta dost ve müttefik ülkelerin pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülkelerden biriyiz"

Bakan Güler, “Şanlı ordumuzun, her alanda etkin olduğu bu dönemde Hava Kuvvetlerimiz de birbirinden önemli ve kritik görevler üstlenmektedir. Gururla ifade etmeliyim ki Türk Hava Kuvvetleri; köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi ve büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağıdır. Bugün, dünyada kendi pilotlarını hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülke hava kuvvetlerinden biri konumundadır. Hava Kuvvetlerimizin bu mümtaz konumunu devam ettirebilmesi için teknolojik yenilikleri vakit kaybetmeksizin personelimizin kullanımına sunuyor, imkan ve kabiliyetlerini sürekli güçlendiriyoruz. Bu kapsamda havacılık sanayinde birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçirmiş bulunuyoruz. Özellikle, terörle mücadele harekâtlarımızda büyük bir etki ortaya koyan ve pek çok ülkenin tedarik etmeye başladığı silahlı/silahsız insansız hava araçlarımız ve akıllı mühimmatlarımız, aynı şekilde 'HÜRKUŞ', 'HÜRJET', 'GÖKBEY' ve 'Kızılelma' gibi göz bebeğimiz olan hava sistemlerimiz ile asil milletimizin gururu olan 5’inci nesil, ilk yerli-millî savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut örnekleridir” dedi.



"Bölgesel güvenliğe katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, kardeş, dost ve müttefik ülkelerde güvenlik desteği ile askerî eğitim ve danışmalık faaliyetlerini icra ettiğini ifade eden Bakan Güler, “Yakın zamanda Hava Kuvvetlerimizin, dost ülke Katar’da yeni bir sorumluluk üstlenmeye başlaması da bu kapsamda önemli bir adım olmuştur. Buradaki Hava unsurlarımızın varlığı ile Katar Hava Kuvvetlerinin savunma imkân ve kabiliyetlerini desteklemeyi, müşterek eğitim ve tatbikatlar ile bölgesel güvenliğe katkı sağlamayı, aynı zamanda Türk ve Katar Hava unsurları arasındaki birlikte çalışabilirliğin artırılmasını hedefliyoruz” dedi.

Bakan Güler, “Özellikle ifade etmek isterim ki Aziz Atatürk’ün, 'İstikbal göklerdedir.' sözünden ilham alan Hava Kuvvetlerimiz, bu anlayışı dost ülkelerin semalarına da taşıma arzusundadır. Dolayısıyla bu misyonun buradaki temsilcisi olan sizlerin vazifesi, kritik olduğu gibi aynı zamanda her biriniz için de iftihar vesilesi olmalıdır” dedi.

Katar ile Türkiye’nin askeri ilişkilerinin gelişmesinde, Türk Hava Kuvvetleri’nin tarihi bir sorumluluğu olduğunu ifade eden Bakan Güler, “Unutmayın ki sizlerin buradaki varlığı, dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahip Türk Hava Kuvvetlerimizin gücünü ve etkinliğini göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Sizler, burada bir yandan bölgesel güvenliğin sürdürülmesine yönelik caydırıcı bir unsur olurken aynı zamanda Katar Hava Kuvvetlerinin imkan ve kapasitesinin geliştirilmesine katkılar sağlayacaksınız. Sizlerin, yüksek bir sorumluluk bilinci ve büyük bir motivasyon ile görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınıza, Türk Hava Kuvvetlerimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize, böylelikle iki ülke arasındaki müstesna ilişkilere büyük bir ivme kazandıracağınıza yürekten inanıyorum. Sonuç olarak Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki en büyük ortaklarımızdan biri olan Katar ile Silahlı Kuvvetlerimiz arasında güvenlik, askeri eğitim ve savunma sanayi iş birliğimizin artarak devam etmesi yegane hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle her birinize görevlerinizde üstün başarılar diliyor; sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolunuz ve bahtınız semalar kadar açık olsun. Hoşça kalın” dedi.