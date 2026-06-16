AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TBMM Genel Kurulu'nda tavuk eti ve kırmızı et fiyatlarına ilişkin İYİ Parti'nin verdiği Meclis Araştırması önergesi üzerine AK Parti Grubu adına konuşma yaptı. Tüfenkci, serbest piyasa ekonomisinin arz ve talep dengesi üzerine kurulu olduğunu belirterek, tüketicinin korunabilmesi için yeterli rekabet ortamının sağlanmasının önem taşıdığını ifade etti. Tavukçuluk ve kırmızı et üretiminde Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından üreticilere hibe, faizsiz kredi ve çeşitli destekler sağlandığını dile getiren Tüfenkci, küçük besicilere hayvan ve yem bitkisi desteklerinin de verildiğini söyledi.

Üretimin artırılması için girdi maliyetlerinin düşürülmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve enerji giderlerine yönelik desteklerin önemine dikkat çeken Tüfenkci, hükümetin bu alanlarda üreticilere ciddi destekler sunduğunu kaydetti.

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte beyaz ete yönelik talebin arttığını belirten Tüfenkci, bu durumu fırsata çevirmeye çalışan uygulamalara karşı kapsamlı denetimlerin sürdürüldüğünü ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın da tüketiciler tarafından olumlu karşılandığını belirten Tüfenkci, serbest piyasa ekonomisinin kartelleşmeye ve fiyat sabitlemeye izin vermediğini söyledi. Anayasa'nın devlete rekabeti koruma görevi verdiğini ifade eden Tüfenkci, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Rekabet Kurumu'nun koordinasyon içerisinde çalıştığını belirtti.

Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların piyasa bozucu davranışlarına karşı gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Tüfenkci, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda Meclis Araştırması önergesine ilişkin değerlendirmede bulunan Tüfenkci, 'Hükümetimiz ilgili bakanlıklar ve kurumlar aracılığıyla hem denetimlerini yapmakta hem de üretimi artırmaya yönelik desteklerini sürdürmektedir. Üretim arttığında fiyatların daha rekabetçi hale geleceğini göreceğiz. Bu nedenle Meclis araştırması açılmasından ziyade yürütülen denetimlerin ve soruşturmaların sonuçlarının beklenmesini daha doğru buluyoruz. Bu gerekçelerle araştırma önergesine ret oyu vereceğiz' diye konuştu