Şehzadeler Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla bünyesinde görev yapan erkek personellerini unutmadı. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, baba ve baba adayı çalışanları görev yaptıkları birimlerde ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Babalar Günü vesilesiyle belediyenin farklı birimlerinde görev yapan erkek personelleri çalışma alanlarında tek tek ziyaret eden Başkan Yardımcısı Esenkaya, tüm çalışanların bu özel gününü tebrik etti.

Ziyaretler sırasında Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in selamlarını ileten Esenkaya, Başkan Şimşek tarafından Babalar Günü için hazırlatılan kravat hediyelerini personele takdim etti.

Belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Yardımcısı Esenkaya, personelin emek ve gayretlerinin Şehzadeler'e sunulan hizmetlerde büyük önem taşıdığını ifade ederek tüm babalara sağlık, mutluluk ve huzur diledi.