Bu yoğun dönemde güçlü lojistik altyapısına sahip şirketlerin, müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatacağını belirten Enes Akça, Akca Lojistik’in e-ticarette yoğunluğun arttığı kasım ayı kampanya döneminde de iş ortaklarının ihtiyaçlarına odaklanarak kişiselleştirilmiş çözümler sunduklarını ifade etti.

İş ortaklarına yenilikçi ve kişiselleştirilmiş çözümler sunan Akca Lojistik; gıda, perakende, kırtasiye, teknoloji ürünleri, inşaat malzemeleri ve endüstriyel alandaki farklı sektörlere 16 yıldır öncü hizmetler veriyor. Akca Lojistik, güçlü IT altyapısı, farklı illerdeki geniş depo alanları, tecrübeli işgücü ve günlük 500 araç hareketiyle büyüyen e-ticaret ve mikro dağıtım sektöründe de iş ortaklarına kolaylaştırıcı hizmetler sağlıyor. Akca Lojistik, aynı zamanda IT altyapısı ile operasyonlarını şeffaf bir şekilde anlık takip edebilme, otomasyonlu depo yönetimi sistemleri ve giyilebilir teknolojilerle iş ortaklarına hız ve verimlilik sunuyor.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)'in 2023 yılı ilk 6 ayı için açıkladığı verilere göre; ülkemizde e-ticaret hacminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109,7’lik artışla 652,7 milyar TL olarak gerçekleştiğini hatırlatan Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, 2022 yılı ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticarete oranının yüzde 18,5 iken bu oranın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak yüzde 19,1’e ulaştığına dikkat çekti. Enes Akça, e-ticarette sektör verilerine paralel büyüme kaydettiklerini ve e-ticaret ve mikro dağıtım operasyonlarına yoğunlaştıklarını belirterek tüm aya yayılmasını bekledikleri kasım ayı kampanyaları için de geniş filo ağlarındaki çeşitli boyutlardaki araçları kullanarak, gecikme yaşamadan iş ortaklarının lojistik süreçlerine hassasiyetle cevap verdiklerini ifade etti.

Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, şu değerlendirmeleri yaptı: “Lojistik hizmet sağlayıcısı olarak biz, tamamlayıcı bir hizmet üretiyoruz. Türk sanayicisinin, girişimcisinin ve iş insanının yaptığı ana işe odaklanmasına ve daha verimli, rekabetçi ve yenilikçi olmasına destek oluyoruz. Teknolojinin ilerleyişiyle birlikte e-ticaret sektörünün de hızla büyümesi, e-ticaret lojistiğinin önemin artmasını sağladı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) son açıklamasına göre, e-ticarette indirim kampanyalarının etkisiyle Kasım ayında 300-400 milyar liralık alışveriş yapılacağı tahmin ediliyor. Bu yoğun dönemde güçlü lojistik altyapısına sahip şirketler, müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatacak. Akca Lojistik olarak farklı illerdeki toplam 350 bin metrekare depo alanımız, 2 bini aşkın çalışanımız ve sürekli geliştirdiğimiz IT altyapımızla bizler de iş ortaklarımızın bu yoğun dönemlerinde işlerini kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz. Araç filomuzla mikro dağıtım alanında son kullanıcıya, perakende ve e-ticaret tarafında teslimatlarımızı gerçekleştiriyoruz.”

“Kapasitemizi yüzde 25 artırdık”

Sektörün genel eğilimlerini ve ilerlediği yönü dikkatle takip ederek koşullara uygun çözümler geliştirmenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten Enes Akça, “Sektörümüzde maksimum verimliliği sağlamak için önemli atılımlar yapıyoruz. E-ticaret sektörünün, yılı yaklaşık 1,3 trilyon lirayla kapatması bekleniyor. 2023 yılının ikinci yarısında yatayda müşteri portföyümüzü genişleterek Kasım ayı e-ticaretteki artışın etkisiyle oluşturduğumuz kapasitemizi yüzde 25 oranında artırdık. Lojistik şirketleri ve e-ticaret platformları arasındaki entegrasyon, siparişlerin son kullanıcıya daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinin yanı sıra paydaşlarımıza 'Akca Teknoloji' çatısı altında teknolojik çözümler geliştirme ve uygulama hizmeti veriyoruz. Hedeflerimiz arasında, operasyonel verimliliği artırmak için teknolojik yatırımlara ağırlık vermek ve süreç iyileştirmeleri de yer alıyor. Otomasyonlu depo yönetimi sistemleri, özellikle e-ticaret işletmelerinin siparişleri hızlı ve hatasız bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Giyilebilir teknoloji, depo içi elleçleme süreçlerinde daha verimli operasyonlar sunuyor. Akıllı eldivenler, el terminallerinin yerini alarak hem hızıyla hem ergonomisiyle iş yapılan sektöre bağlı olarak yüzde 20 ile 50 arasında operasyonel verimlilik sağlayabiliyor. Tüm bu yenilikçi çözümleri, işimize yansıtarak sektörümüzde dönüşümün öncüsü olmak için çalışıyoruz.” diye konuştu