Yasa dışı bahis ağlarına finansal darbe

MASAK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize suç ağları tarafından yönetildiği, finansal sistemde karmaşık yöntemlerle para transferleri yapıldığı tespit edildi. Yapılan analizler sonucu, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik işlemler durdurulurken yaklaşık 5 milyar liranın el değiştirmesi önlendi.

Denetimler kapsamında:

Yasa dışı bahis gelirlerinin aktarımında kullanıldığı belirlenen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik faaliyet iptali ve el koyma işlemleri yapıldı.

Bir kripto varlık hizmet sağlayıcısına da adli makamlarca el koyma kararı verildi.

Sanal POS üzerinden yapılan işlemler yakından izlenerek yeni tedbirler devreye alındı.

Stabil kripto varlık transferlerine tutar bazlı sınırlamalar getirildi.

MASAK’ın hazırladığı 500’ün üzerinde rapor ve bilgi notu, soruşturma süreçlerinde adli mercilere iletilerek mali suçlarla mücadelede önemli rol oynadı.

Bakan Şimşek: Hesap kiralamak suç ortaklığı anlamına gelebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin üçüncü kişilere ait banka ve kripto hesaplarını kullanmaya yöneldiğini belirterek vatandaşları uyardı. Şimşek, “Hesapların ‘emanet’, ‘geçici kullanım’ ya da komisyon karşılığı başkalarına verilmesi, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına iştirak anlamına gelebilir. Bu durum ciddi cezai sonuçlar doğurabilir” dedi.

Ayrıca bazı organizasyonların vekalet yoluyla şirket kurarak bu şirketler adına açılan hesaplar üzerinden para topladığına dikkat çekildi.

IBAN mağdurları için yeni düzenleme hazırlığı

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, banka hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle gündeme gelen “IBAN mağdurları” için yeni bir yasal düzenleme planlandığını açıkladı. Gürlek, düzenlemenin 12. yargı paketi kapsamında ele alınabileceğini belirtti.

Yetkililere göre yaklaşık 300 bin kişi IBAN hesaplarını bilerek veya bilmeyerek yasa dışı işlemlerde kullandırdığı gerekçesiyle soruşturma süreçleriyle karşı karşıya bulunuyor. Bu kapsamda:

Hileyi bilerek hesabını kullandıranlar dolandırıcılık suçundan cezalandırılıyor.

Menfaat elde eden ancak dolandırıcılığı bilmeyen kişiler için dosya bazlı değerlendirme yapılıyor.

Hiçbir kazanç sağlamadığı belirlenen kişiler hakkında beraat kararları verilebiliyor.

IBAN dolandırıcılığında artış

Uzmanlar, kimlik avı (phishing), sahte internet siteleri, sosyal mühendislik yöntemleri ve kripto para dolandırıcılıklarının son dönemde artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Maddi kazanç vaadiyle kandırılan kişilerin banka hesaplarını başkalarına kullandırmasının ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.

Yetkililer, vatandaşların hesap bilgilerini paylaşmamaları ve “emanet hesap” tekliflerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.